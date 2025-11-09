جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۷۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی شهرستان شوشتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین زلقی گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان شوشتر با انجام اقدامات اطلاعاتی از راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال در یک انبار در یکی از روستا‌های شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات خود با انجام هماهنگی مرجع قضائی به انبار مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل ۷۸ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی ماینر‌های کشف شده را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ زلقی در پایان با بیان این که مبارزه با استخراج ارز‌های دیجیتال غیر مجاز به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد: چنانچه از فعالیت غیرمجاز اشخاص در این زمینه مطلع شدند می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

