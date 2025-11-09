رئیس پلیس راه تهران بزرگ اعلام کرد: بزرگراه تهران کرج امشب حوالی ساعت ۲۲ مسدود خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد به دلیل انجام عملیات عمرانی و نصب عرشه پل ویژه عابرین پیاده، بزرگراه تهران کرج در مسیر شرق به غرب (تهران به کرج) امشب (یکشنبه شب) از ساعت ۲۲ الی ۴ صبح روز دوشنبه مسدود خواهد شد.

سرهنگ ارزانی افزود: مسیر‌های جایگزین برای رانندگانی که قصد تردد در این مسیر را دارند بزرگراه‌های شهید همدانی (هر دو مسیر)، شهید لشکری (هر دو مسیر)، شهید خرازی (هر دو مسیر) و بزرگراه آزادگان خواهد بود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان گفت: خواهشمند است در مدت زمان اجرای این طرح همراهی و همکاری لازم را با همکاران بنده داشته باشید تا وضعیت این معبر به حالت عادی برگردد.

هموطنان می‌توانند دغدغه‌ها، نقطه نظرات و سوالات خود را در این خصوص و البته کسب اطلاعات بیشتر با سامانه‌های تماس ۱۴۱ (راهداری) و ۱۱۰ (پلیس) در میان بگذارید.

منبع: پلیس