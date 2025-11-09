رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاده دامی در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار حسـین رحیمی با اشاره به اینکه برخی کمبود‌ها در حوزه کالای اساسی منجر به افزایش قیمت کالا و ایجاد نارضایتی‌های مختلف می‌شود، عنوان کرد: به دلیل عرضه کم نهاد‌های دامی شاهد افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار بودیم که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که یکی از علت‌های اصلی این موضوع احتکار نهاد‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.
 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: با بهره‌گیری از سامانه‌ها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهاد‌های دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت و جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است.
 
وی با اشاره به تشکیل پرونده و جریمه مبلغ ۱۵۵ میلیارد تومانی این شرکت گفت: در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.
 
سردار رحیمی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص احتکار کالا با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

منبع: ایسنا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
منوچهرهمایون
۱۷:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سردارعزیز دولت بایستی لایحه ای به مجلس دهدکه درآن محتکرین ارتشاء اختلاس باخطراعدام ومصادره اموال مواجه شودواین لایحه ازتصویب مجلس وشورای نکهبان ومصلحت نظام بکذرددراین صورت۸۰%فصاددراین کشورکم می شود خسته نباشید عمرتان زیاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حوریه مقیمی
۱۷:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خدا خیرتون بده
انشاالله این نهاده ها رو پخش کنید توی کشور کلی از تورم کم میشه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آقای رحیمی خوب ورودکرده اندوبایدوزودکاری بس تقدیروتشکر دارد وباهم بنوبه ی خود سپاسگزاریم.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خدا که أرحم الراحمین است فرموده: سزای «مفسدین في الأرض» اعدام است.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این فرد را قانون بجای جریمه باید به اشد مجازات محکوم و کل نهاده های دامی احتکارشده را بین دامداران بصورت رایگان تقسیم کند تا درس عبرت برای دیگران باشد .
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
هر تریلی ۲۰ تن بار میزند ۱۳۰۰۰ تن چند تریلی میشود ؟ بعد این محتکران گردن کلفت نام ندارند؟
۰
۷
پاسخ دادن
