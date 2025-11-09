باشگاه خبرنگاران جوان- سعید صفاتیان پژوهشگر و درمانگر اعتیاد درباره میزان تخریب متفاوت هر یک از انواع موادمخدر اظهار کرد: مخاطرات موادمخدر بسته به نوع ماده مخدر متفاوت است؛ این مخاطرات با توجه به درصد ناخالصیهای موجود در آن مخدر میتواند متفاوت باشد و در نهایت منجر به مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و … شود.
این پژوهشگر و درمانگر اعتیاد با ذکر مثالی در این رابطه، افزود: در سال ۸۳ در زمان مسئولیت در ستاد مبارزه با موادمخدر، مأموریتی برای بررسی انواع نمونههای تریاک و هروئین توسط آزمایشگاه متبحر وزارت بهداشت به من سپرده شد و به همین منظور ۲۰ نمونه مخدر تریاک و هروئین را به روش علمی از کشفیات موادمخدر در زاهدان به تهران آوردم که این نمونهها توسط آن آزمایشگاه و افراد متخصص بررسی شد.
وی به نتایج بررسیهای نمونههای مذکور پرداخت و گفت: به طور مثال در این نمونهها، نمونه تریاکی وجود داشت که از یک قاچاقچی کشف شده بود و آن قاچاقچی این نمونهها را در سه بسته ۱۰ کیلویی جاسازی کرده بود، اما مرفین موجود در هیچکدام از این سه بسته درصد ثابتی نداشت.
صفاتیان به تشریح عوارض مخدر گل نیز اشاره و بیان کرد: درباره مخدر گل نیز به همین نحو است و هر مخدر گلی میتواند درصد دلتا THC (تتراهیدروکانابینول) متفاوتی داشته و با توجه به نوع کشت اعم از درصد آب زمین، هوا، رطوبت، درجه باد، کشت ماده اولیه و … متفاوت باشد.
این پژوهشگر و درمانگر اعتیاد خاطرنشان کرد: به طور مثال اکنون شنیدم که فرمهای ژنتیکی در این رابطه (درباره مخدر گل) وارد میکنند که عمداً درصد [تخریب]خیلی بالاتری به این مخدر بدهند.
وی با بیان اینکه درصد دلتا THC (ماده مؤثره و مخرب داخل گل) و عوارض آن نسبت به حشیش بسیار بیشتر است، گفت: این کار را اکنون به صورت مصنوعی انجام میدهند و اکنون گلهایی که کشت میشوند دارای THC بالا است البته اینگونه نیست که بگوییم که تمام مخدرهای گل دارای یک میزان THC هستند.
صفاتیان با تأکید بر اینکه دلتا THC یک «آلکالوئید» اصلی ماده گل است، گفت: هر چه میزان دلتا THC بیشتر باشد منجر به عوارض جسمی و روانی بیشتر خواهد بود به طور مثال تأثیر بیشتری روی تخریب کلیه، کبد، چشم، پوست، افزایش و کاهش فشار خون، افزایش ضربان قلب و شوک خواهد داشت.
این پژوهشگر و درمانگر اعتیاد به عوارض روانی استفاده از مخدر گل نیز اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از این مخدر میتواند منجر به اضطراب، افسردگی، اختلال شخصیت و انواع توهمها شود.
وی تأکید کرد: عوارض جسمی و روانی استفاده از گل به تعداد مصرف آن و مدت زمان مصرف آن بستگی دارد البته تمام مصرفکنندگان موادمخدر از جمله گل، تریاک و سایر مواد دوست دارند به دیگران بگویند این بهترین ماده مخدر مصرفیشان بوده است غافل از اینکه با چه مخاطراتی روبهرو هستند.
منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر