یک پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد، عوارض استفاده از مخدر گل و قدرت تخریب آن را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید صفاتیان پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد  درباره میزان تخریب متفاوت هر یک از انواع موادمخدر اظهار کرد: مخاطرات موادمخدر بسته به نوع ماده مخدر متفاوت است؛ این مخاطرات با توجه به درصد ناخالصی‌های موجود در آن مخدر می‌تواند متفاوت باشد و در نهایت منجر به مشکلات جسمی، روانی، اجتماعی و … شود.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد با ذکر مثالی در این رابطه، افزود: در سال ۸۳ در زمان مسئولیت در ستاد مبارزه با موادمخدر، مأموریتی برای بررسی انواع نمونه‌های تریاک و هروئین توسط آزمایشگاه متبحر وزارت بهداشت به من سپرده شد و به همین منظور ۲۰ نمونه مخدر تریاک و هروئین را به روش علمی از کشفیات موادمخدر در زاهدان به تهران آوردم که این نمونه‌ها توسط آن آزمایشگاه و افراد متخصص بررسی شد.

وی به نتایج بررسی‌های نمونه‌های مذکور پرداخت و گفت: به طور مثال در این نمونه‌ها، نمونه تریاکی وجود داشت که از یک قاچاقچی کشف شده بود و آن قاچاقچی این نمونه‌ها را در سه بسته ۱۰ کیلویی جاسازی کرده بود، اما مرفین موجود در هیچ‌کدام از این سه بسته درصد ثابتی نداشت.

صفاتیان به تشریح عوارض مخدر گل نیز اشاره و بیان کرد: درباره مخدر گل نیز به همین نحو است و هر مخدر گلی می‌تواند درصد دلتا THC (تتراهیدروکانابینول) متفاوتی داشته و با توجه به نوع کشت اعم از درصد آب زمین، هوا، رطوبت، درجه باد، کشت ماده اولیه و … متفاوت باشد.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد خاطرنشان کرد: به طور مثال اکنون شنیدم که فرم‌های ژنتیکی در این رابطه (درباره مخدر گل) وارد می‌کنند که عمداً درصد [تخریب]خیلی بالاتری به این مخدر بدهند.

وی با بیان اینکه درصد دلتا THC (ماده مؤثره و مخرب داخل گل) و عوارض آن نسبت به حشیش بسیار بیشتر است، گفت: این کار را اکنون به صورت مصنوعی انجام می‌دهند و اکنون گل‌هایی که کشت می‌شوند دارای THC بالا است البته اینگونه نیست که بگوییم که تمام مخدر‌های گل دارای یک میزان THC هستند.

صفاتیان با تأکید بر اینکه دلتا THC یک «آلکالوئید» اصلی ماده گل است، گفت: هر چه میزان دلتا THC بیشتر باشد منجر به عوارض جسمی و روانی بیشتر خواهد بود به طور مثال تأثیر بیشتری روی تخریب کلیه، کبد، چشم، پوست، افزایش و کاهش فشار خون، افزایش ضربان قلب و شوک خواهد داشت.

این پژوهش‌گر و درمان‌گر اعتیاد به عوارض روانی استفاده از مخدر گل نیز اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از این مخدر می‌تواند منجر به اضطراب، افسردگی، اختلال شخصیت و انواع توهم‌ها شود.

وی تأکید کرد: عوارض جسمی و روانی استفاده از گل به تعداد مصرف آن و مدت زمان مصرف آن بستگی دارد البته تمام مصرف‌کنندگان موادمخدر از جمله گل، تریاک و سایر مواد دوست دارند به دیگران بگویند این بهترین ماده مخدر مصرفی‌شان بوده است غافل از اینکه با چه مخاطراتی روبه‌رو هستند.

منبع: روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر

برچسب ها: موادمخدر ، گل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مجازات را تشدید و اطلاع رسانی را بیشتر
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
من یه داداش دارم سال معتاد همه موادی زده چندسال بودمتادون میخوردسال قبل معدش بهم ریخت تادم مرگ رفت وبرگشت ازاستفراغ زیاد چه روزای بدی گذروندیم ترک کردودوباره برگشت فکرکنم ابن دفه گل یاتریاک میزنه یه دایی دارم معتاده خانواده اش توسختی وبی پولی واسترس فقط ازخدامیخام اوناکه واردمیکنن ومیفروشن توایران خدادردیشون بده درمان نداشته باشه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید مجازات اعدام برای عمده فروشان و قاچاقچیان در نظر گرفت خطر بیشتر جرم بیشتر
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
صورت مسئله را پاک نکنید. هر اتفاق تلخی ریشه در فسادهای افسار گسیخته در بین مسئولان دارد.
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصف
۱۷:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گیاه گل که در خانه نیز کشت میشه به مسئولین مرتبطه؟؟؟؟منطق دارید شما؟با وجود امثال شما مشکلی نه از جز به کل نه از کل به جز حل نمیشه
Australia
خداشناس
۱۷:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگه روزی درد کلیه گرفتیم حتما مسولان مقصرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خانواده ها مراقب و ناظر بر رفتارها و دوستان فرزندان نوجوان و جوان خود باشند رها کردن فرزندان به حال خود این عواقب را هم به دنبال دارد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داود
۱۵:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یک موقعی پارک محل گردش برای خانواده ها بود محل امنی بود برای گردش کافیست شب برید پارک لاله خودروهای را تبدیل کردن به قهوه خانه تمام جوانها مشغول کشیدن گل
۰
۱۳
پاسخ دادن
