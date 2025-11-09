معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار از شب به ساعت ۷ صبح منتقل شده و ماشین‌های مکانیزه همچنان شب‌ها فعالیت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا کاظمیان درباره حادثه فوت چهار کارگر پسماند در تهران اظهار کرد: بعد از این اتفاق جلسه‌ای با راهور داشتیم و مقرر شد ماشین‌های جاروب مکانیزه شب‌ها طبق روال سابق و با هماهنگی راهور به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما ساعت کاری پاکبانانی را که نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار را انجام می‌دهند، به ساعت ۷ صبح منتقل کردیم.

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران افزود: ماشین‌های مکانیزه همچنان جاروب را انجام می‌دهند، اما نظافت انهار و پیاده‌رو‌ها که شب‌ها توسط کارگران انجام می‌شد به روز منتقل شده است تا فعالیت‌ها در روشنایی روز انجام شود و رانندگان بتوانند کارگران را ببینند.

وی تصریح کرد: این تغییر ساعت کاری هیچ تأثیری بر ترافیک نخواهد داشت، زیرا ماشین‌های جاروب بزرگراه که نظافت رفیوژ وسط را انجام می‌دهند همچنان شب‌ها فعالیت می‌کنند. تنها نظافت حاشیه‌ها و انهار به صبح منتقل شده است. این تصمیم با تأیید شورای شهر اتخاذ شده است.

