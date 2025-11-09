رئیس گروه توسعه نیروگاه در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا گفت: در حال حاضر، ما ۳۷ هزار سامانه خورشیدی مقیاس کوچک داریم که عمدتاً در بخش روستایی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی قاسمی‌نژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاه در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بهترین اتفاق زمانی است که در محل مصرف اتفاق بیفتد، زیرا باعث می‌شود که بلافاصله بعد از تولید برق در نیروگاه خورشیدی، این برق به مصرف برسد و همچنین تلفات شبکه به حداقل برسد. روستا‌ها معمولاً در پایین دست شبکه قرار دارند و در زمان ناترازی یا خاموشی‌ها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر بتوانیم نیروگاه‌های خورشیدی را در این مناطق احداث کنیم، نه تنها پایداری شبکه افزایش می‌یابد، بلکه می‌توانیم برق تولیدی نیروگاه‌های بزرگ را به صنایع و دیگر مصرف‌کنندگان منتقل کنیم.»

وی به طرح‌های در حال اجرا در دولت اشاره کرد و افزود: «دو طرح ویژه برای روستا‌ها در حال پیگیری است. اولین طرح، احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای اقشار کم‌برخوردار جامعه است که توسط چهار نهاد، شامل کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، سازمان بسیج سازندگی و امور روستایی استانداری‌ها، دنبال می‌شود. اگر این نهاد‌ها جامعه هدف خود را معرفی کنند، می‌توانند برای آنها تسهیلاتی را تأمین کنند و برق تولیدی خود را از طریق قرارداد بلندمدت ۲۰ ساله خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با ساتبا به فروش برسانند. این بدان معناست که ما برق تولیدی آنها را به قیمت بالاترین تعرفه خرید برق در کشور، یعنی ۳۸۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت، خریداری خواهیم کرد و برای طرح‌های حمایتی این تعرفه به ۴۵۸۴ تومان افزایش می‌یابد.»

قاسمی‌نژاد تأکید کرد: «در طول ۲۰ سال، تعرفه به صورت افزایشی بر اساس شاخص‌های تورمی و نوسانات بازار ارز اصلاح خواهد شد. تا کنون، ما بدون هیچ‌گونه تأخیری به همه عزیزان در طرح حمایتی پرداخت کرده‌ایم. در فصل پیشرو، کمیته امداد توانسته است افزون بر ۳۱ هزار نیروگاه ۵ کیلوواتی با ظرفیت تقریباً ۱۵۰ مگاوات احداث کند.»

وی در ادامه به دومین طرح اشاره کرد و گفت: «تفاهم‌نامه‌ای با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور امضا شده که بر اساس آن، دهیاری‌ها می‌توانند نیروگاه‌های خورشیدی را به منظور درآمدزایی برای روستا‌ها احداث کنند. این طرح به دهیاری‌ها این امکان را می‌دهد که با تسهیلات کم‌بهره از بانک‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند و از طریق قرارداد‌هایی با وزارت نیرو و یا عرضه برق در تالار سبز بورس انرژی، درآمدزایی کنند.»

قاسمی‌نژاد افزود: «در حال حاضر، ما ۳۷ هزار سامانه خورشیدی مقیاس کوچک داریم که عمدتاً در بخش روستایی قرار دارند و ظرفیت کلی آنها به حدود ۳۵۰ مگاوات رسیده است. این عدد نشان‌دهنده این است که حدود ۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور، نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند که به صورت مستقل در حال فعالیت‌اند.

قاسمی‌نژاد تصریح کرد: «این طرح‌ها می‌توانند به ناترازی شبکه برق، عدم خاموشی در روستاها، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها کمک کنند و مزایای زیست‌محیطی نیز به همراه خواهند داشت.»

۱۲:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید دولت و شرکت های دانش بنیان روی برق و صفحات خورشیدی بیشتر کار شود
