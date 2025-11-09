طبق دستورالعمل جدید دولت دونالد ترامپ، اتباع خارجی ممکن است در صورت ابتلا به «دیابت یا چاقی» با رد درخواست ویزا روبه‌رو شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه سی‌بی‌اس آمریکا روز جمعه گزارش داد که طبق دستورالعمل جدید وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، به مأموران صدور ویزا دستور داده شده تا متقاضیان را از منظر چاقی،‌ ابتلا به دیابت و دیگر بیماری‌های پرهزینه ارزیابی کنند. این در حالی است که طبق آمار اخیر مؤسسه گالوپ، «۳۷ درصد» آمریکایی‌ها دچار چاقی (Obesity) هستند. از سوی دیگر آمار ابتلا به دیابت نیز به بیشترین میزان ثبت‌شده در تاریخ آمریکا، یعنی ۱۳/۸ درصد،‌ رسیده است.

طبق شاخص‌ بی‌ام‌آی (شاخص توده بدنی)، حتی خود دونالد ترامپ نیز در زمره افراد چاق قرار داشته، اگرچه اکنون با ۷۹ سال سن مقداری کاهش وزن را تجربه کرده است. با این حال، واشنگتن دستور داده که مهاجران را از نظر سن‌وسال و مشکلات سلامتی ارزیابی شوند تا «سربار جامعه» نشوند، به این معنا که شرایط مهاجر باعث افزایش هزینه‌های دولتی نگردد. علاوه بر این، مأموران موظف شده‌اند بررسی کنند که آیا متقاضیان توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های درمانی خود بدون کمک دولتی را دارند یا خیر.

منبع: روزنامه هفت صبح

France
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پس ترامپ خودش هم بره از آمریکا.
۰
۰
پاسخ دادن
