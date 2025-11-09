باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد آماده دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا است و چنین ارتباطی را مهم ارزیابی می‌کند.

لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری ریا نووستی گفت: «من و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیاز به ارتباط منظم را درک می‌کنیم. این ارتباط برای بحث در مورد مسئله اوکراین و پیشبرد برنامه دوجانبه مهم است. به همین دلیل ما از طریق تلفن در ارتباط هستیم و زمانی که لازم باشد، آماده برگزاری جلسات حضوری هستیم.»

پیش از این وزرای خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس آسه آن با هم دیدار کرده بودند.

منبع: ریانووستی