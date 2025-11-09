باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین یکی از مهمترین طرحهای حیاتی و زیرساختی استان است.
وی هدف از اجرای این طرح را تامین بخشی از نیاز آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا به میزان ۶۰ میلیون مترمکعب در سال عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، حدود ۷۸ درصد از جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش آب شرب باکیفیت قرار خواهند گرفت.
ستوده اضافه کرد: نقش این پروژه علاوه بر تامین آب شرب، در کاهش وابستگی استان به منابع آب زیرزمینی، بهبود کیفیت و کمیت آبخوان دشت قزوین، توسعه پایدار منطقه و ایجاد فرصتهای اشتغالزایی بسیار مهم است.
این مسئول در تشریح مشخصات فنی این طرح بیان کرد: احداث ۳۲۲ کیلومتر خط انتقال آب به همراه تأسیسات و تجهیزات وابسته و همچنین ساخت تصفیهخانهای با ظرفیت سه مترمکعب در ثانیه از جمله اقدامات اصلی این طرح است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از فاز نخست این طرح برای تامین آب شرب شهر آبیک به طول ۱۷.۵ کیلومتر افزود: عملیات اجرایی بخشهای باقیمانده این طرح با مشارکت شرکت آب منطقهای قزوین، اداره کل اوقاف و امور خیریه و قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به زودی و با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز میشود.
این مسئول با اشاره به نحوه تامین اعتبار این پروژه گفت: اعتبار این طرح عظیم از محل پروژه اقامتی-گردشگری قائم واقع در ۱۵ کیلومتری جاده تاریخی قزوین به الموت در منطقه رزجرد و متعلق به موقوفه حاجیه بیگم قوامی تامین میشود.
وی این مدل مالی و اجرایی را نمونهای منحصربهفرد و الگویی قابل تعمیم برای تامین اعتبار پروژههای بزرگ عمرانی کشور بهویژه در شرایط تحریمی عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین بیان کرد: طرح ۵۰۰ هکتاری اقامتی گردشگری قائم و پیوند آن با طرح آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین، با پیگیریهای مستمر استاندار قزوین، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، وزرای نیرو و راه و شهرسازی و مساعدت ویژه معاون اول رئیسجمهور، در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب رسید.
منبع: آب منطقه ای قزوین