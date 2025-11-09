نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجسمه والرین نماد قدرت، استقامت، ایستادگی و برتری ملت ایران در برابر متجاوزان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز جمعه روز بسیار مفرح و نشاط‌آوری برای شهروندان تهرانی و ملت ایران بود، اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی ایران به رخ کسانی کشیده شد که تلاش بر تحقیر ایران عزیز دارند. مجسمه والرین نماد قدرت، استقامت، ایستادگی و برتری ملت ایران در برابر متجاوزان است.

وی افزود: به رخ کشیدن زانو زدن امپراتور روم در برابر پادشاه ایران در کنار ۱۳ نماد قدرت ایران، در شرایطی که در حالت توقف جنگ و یا وضعیت جنگی هستیم، یک عبادت بزرگ است. دشمنان تلاش می‌کنند ظرفیت‌های بزرگ را کوچک بشمارند و مردم را ناامید کنند و باید تا آنجا که قادر هستیم اخبار امیدآفرین به مردم بدهیم؛ البته کسانی هستند که دچار جهل مرکب بوده و فکر می‌کنند بیشتر از مقام معظم رهبری می‌فهمند.

سروری با بیان اینکه تلاش برخی بر این است که توجه به نقاط قوت را به سمت نقاط ضعف ببرند، یادآور شد: امیدواریم خداوند این افراد را هم هدایت کند.

وی ضمن تقدیر از پلیس راهور تهران بزرگ برای توقیف خودرو‌های آلاینده، تصریح کرد: ۶ هزار و ۶۰۰ خودرو با آلایندگی بالا جریمه و توقیف شدند و با پرداخت جریمه و رفع آلایندگی، خودرو‌ها ترخیص شدند. حتماً باید انجام به تعهدات از سوی رانندگان مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین باید توقیف خودرو‌های آلاینده تداوم یابد.

منبع: مهر

برچسب ها: شورای شهر ، مجسمه تاریخی
