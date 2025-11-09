باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات بینالمللی در حوزه حقوق و قضا گفت: چشمانداز مرکز وکلای قوه قضائیه، توسعه گفتمان حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای دیپلماسی قضائی در سطح جهانی است. باور داریم که بهرهگیری از ظرفیتهای جهانی و همکاری مؤثر با نهادهای حقوقی و قضائی کشورهای مختلف، نقش کلیدی در تثبیت و تقویت جایگاه حقوقی ایران در جهان دارد.
وی افزود: در دنیای امروز، دیپلماسی قضائی یکی از ارکان مؤثر سیاست خارجی کشورهاست و نقشی راهبردی در صیانت از منافع ملی و دفاع از حقوق ملتها ایفا میکند. مرکز وکلای قوه قضائیه با توسعه همکاریهای بینالمللی و تبادل تجارب حقوقی، در تلاش است تا از طریق همگرایی حقوقی، زمینههای مقابله مؤثر با تهدیدات حقوقی و سیاسی علیه ایران را فراهم سازد.
عبدلیانپور با اشاره به فعالیتهای بینالمللی این مرکز اظهار داشت: در سال جاری مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور فعال در سیزدهمین همایش بینالمللی حقوق بشر سنپترزبورگ و چهارمین اجلاس بینالمللی حقوقی کازان، گامهای مؤثری در مسیر تقویت دیپلماسی قضائی ایران برداشت. در این مجامع، نشستهای متعددی با نمایندگان وکلای کشورهای مختلف از قارههای آفریقا، اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی برگزار شد و موضوعاتی، چون آموزش و پژوهش، تبادل استاد و وکیل، برگزاری دورههای تخصصی مشترک و توسعه همکاریهای علمی و حقوقی مورد بحث و توافق قرار گرفت.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه با انجمن جهانی وکلای ارمنستان گفت: دعوت از رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان و امضای تفاهمنامه مشترک در تهران، نقطهعطفی در گسترش تعاملات حقوقی و قضائی میان دو کشور بود. این توافق علاوه بر تبادل علمی و آموزشی، زمینه استفاده از ظرفیتهای جهانی در مقابله با فشارهای سیاسی علیه ایران را فراهم کرد. تعامل حقوقی با کشورهای منطقه و فراتر از آن، از اولویتهای مرکز وکلای قوه قضائیه است و این مرکز با ایجاد بسترهای همکاری دوجانبه و چندجانبه، به دنبال شکلگیری شبکهای از همگرایی حقوقی است که بتواند در برابر چالشهای جهانی از منافع ملت ایران صیانت کند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حضور اخیر هیئت حقوقی مرکز در دهمین مجمع حقوقی بریکس پلاس ۲۰۲۵ در ریودوژانیرو برزیل گفت: در این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران با رویکردی فعال و سازنده حضور یافت.
عبدلیانپور تأکید کرد که وکلا و حقوقدانان کشورهای عضو بریکس نباید در برابر بیقانونیهای جهانی سکوت کنند آنها باید با هماهنگی و اقدام مؤثر، مستند و منسجم را در برابر نظامهای سلطهگر سامان دهند.
وی افزود: پیشنهادات ایران در این اجلاس شامل نهادسازی حقوقی در بریکس، تشکیل اتحادیه وکلای بریکس، مقابله با تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه، ترویج عدالت بشردوستانه و مقابله با تروریسم دولتی، توسعه همکاریهای اقتصادی– حقوقی، ایجاد نظام گواهی کارشناسی رسمی مشترک و مستندسازی جنایات بینالمللی و… بود.
عبدلیانپور با اشاره به دستاوردهای جانبی این سفر گفت: در حاشیه اجلاس بریکس، دیدارهای متعددی با نهادهای حقوقی کشورهای مختلف انجام شد. در دیدار با اتحادیه وکلای برزیل، بر گسترش همکاری در سه محور حقوقی، آموزشی و فرهنگی توافق شد و تفاهمنامه همکاری حقوقی و فرهنگی میان مرکز وکلای قوه قضائیه ایران و مرکز اسلامی برزیل به امضا رسید. همچنین در گفتوگو با اتحادیه وکلای آفریقای جنوبی، بر ایجاد کمیته دائمی همکاریهای حقوقی ایران و آفریقای جنوبی در چارچوب بریکس پلاس و تبادل هیئتهای علمی و آموزشی توافق شد. اتحادیه وکلای آفریقای جنوبی نیز آمادگی خود را برای پیگیری دعاوی حقوقی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در ایران اعلام کرد.
وی ادامه داد: در دیدار با هیئت اعزامی مصر نیز درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای حقوقی، قضائی، داوری اسلامی، آموزشهای تخصصی، تبادل استاد و کارشناس و توسعه معاضدتهای قضائی بینالمللی گفتوگو شد و طرف مصری استقبال خوبی از امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک حقوقی و قضائی نشان داد.
عبدلیانپور در پایان خاطرنشان کرد: مرکز وکلای قوه قضائیه بهعنوان تنها نهاد ملی ارائهدهنده خدمات وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده، مأموریت دارد پیام عدالت و حقوقمداری جمهوری اسلامی ایران را به جهان منتقل کند.
وی تأکید کرد این مرکز مصمم است مسیر دیپلماسی حقوقی و قضائی را با قدرت ادامه دهد تا جایگاه حقوقی ایران در عرصه بینالملل بیش از پیش ارتقا یابد.
منبع: مهر