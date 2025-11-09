فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا در ادامه طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، یگان تکاوری یگان ویژه، گفت: ما موفق به شناسایی یک شبکه قاچاق شدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ عزت الله غلامی ضمن تاکید بر هوشیاری کامل نیرو‌های یگان تکاوری در مأموریت‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اظهارکرد: یک باند قاچاق مواد مخدر در عملیاتی دقیق توسط یگان تکاوری یگان ویژه پاسداران فراجا متلاشی شد و در این عملیات، ۱۴۰کیلوگرم تریاک و ۳دستگاه خودروی حامل مواد کشف و ۵ نفر ازسوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی افزود: یگان تکاوری با هوشیاری و آمادگی کامل، به جنگ قاچاقچیان مواد مخدر می‌روند و کوچکترین اغماضی در برخورد با این عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه وجود ندارد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا در ادامه طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، یگان تکاوری یگان ویژه گفت: این عملیات که با برنامه ریزی و استفاده از اطلاعات میدانی دقیق انجام گرفت، منجر به شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰ کیلوگرم تریاک، ۳ دستگاه خودروی حامل مواد و دستگیری ۵ نفر ازسوداگران مرگ شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ غلامی با اشاره به عزم جدی نیرو‌های امنیتی و انتظامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت گام دیگری در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم و قطع دست شبکه‌های مافیایی مواد مخدر است.

منبع: فراجا

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، قاچاق
