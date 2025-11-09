همزمان با ورود نخستین دسته‌های پرندگان مهاجر به تالاب‌های لرستان، برنامه‌های پایش و مراقبت بهداشتی محیط‌بانان برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان به مرحله اجرایی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - تالاب بیشه‌دالان در شهرستان بروجرد میزبان نخستین گروه از پرندگان مهاجر شد. 

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در این خصوص اعلام کرد: استان لرستان در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان قرار دارد و تالاب بیشه‌دالان به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر، هر ساله میزبان گونه‌های مختلفی از این پرندگان است.

همزمان با آغاز فصل مهاجرت، یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان پایش مستمر زیستگاه‌های آبی استان را در دستور کار قرار داده است.

فرمان‌پور در تشریح این برنامه گفت: با توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، پایش مستمر و دقیق زیستگاه‌های آبی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط‌زیست استان محسوب می‌شود که هدف از این گشت‌ها، شناسایی موارد مشکوک، کنترل سلامت پرندگان و جلوگیری از انتقال بیماری به سایر گونه‌ها و حتی انسان‌ها است

این عملیات در زیستگاه‌های حساس شهرستان دلفان شامل سد «تاج امیر»، رودخانه «پنبه بر»، «بادآور» و در شهرستان پلدختر در سطح تالاب‌ها در حال اجراست.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان افزود: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن بررسی وضعیت زیستی مناطق موردنظر، اقدامات اطلاع‌رسانی و آموزشی را نیز برای جوامع محلی و بهره‌برداران منابع آبی انجام دادند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات بیماری‌های واگیر افزایش یابد.

فرمان‌پور تأکید کرد این اقدامات تا پایان فصل مهاجرت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده پرندگان بیمار یا تلف‌شده، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند

