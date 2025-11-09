جنبش حماس اعلام کرد پیکر هادر گلدین، سرباز اسرائیلی را امروز یکشنبه ساعت ۱۴ به وقت محلی در غزه تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حماس اعلام کرد که جسد هادر گلدین، سرباز اسرائیلی را امروز یکشنبه ساعت ۱۴ به وقت محلی (۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ) در غزه تحویل خواهد داد.

این گروه گفت که جسد گلدین روز شنبه در یک تونل در شهر رفح در نوار جنوبی غزه پیدا شده است.

پیش ازاین، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در بیانیه‌ای صادر شده روز یکشنبه با تأکید بر مواضع خود، مسئولیت کامل درگیری‌های اخیر در منطقه رفح را متوجه رژیم اشغالگر دانستند. در این بیانیه آمده است: «رزمندگان ما در مناطقی که تحت کنترل اشغالگران است، حق طبیعی دفاع از خود را اعمال می‌کنند» و با قاطعیت اعلام شد: «در قاموس گردان‌های قسام، مفهومی به نام تسلیم شدن و خود را به دشمن سپردن وجود ندارد. »

این جنبش در ادامه از میانجی‌های بین‌المللی خواسته است تا با انجام مسئولیت‌های خود، راهکاری برای تضمین تداوم آتش‌بس بیابند تا مانع از نقض آن توسط رژیم صهیونیستی تحت بهانه‌های واهی شوند. در بخش دیگری از بیانیه به موضوع بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی اشاره شده و تصریح گردید: عملیات قبلی بازیابی اجساد در شرایط بسیار پیچیده و دشوار انجام شد، با این حال به تعهدات توافق‌شده پایبند بودیم.  قسام تأکید کرد که ادامه این فرآیند مستلزم بهره‌مندی از تیم‌ها و تجهیزات فنی اضافی است.

این مواضع در حالی اعلام می‌شود که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری و آمریکایی، مذاکراتی برای تبادل احتمالی رزمندگان باقیمانده قسام در رفح با پیکر هدار گلدن در جریان است. گفته می‌شود رژیم صهیونیستی مشروط برتسلیم نمادین این رزمندگان و اعطای عفو به آنان، با این تبادل موافقت کرده است.

