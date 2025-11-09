مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از تکمیل مرمت و بازسازی خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی در روستای گلیرد شهرستان طالقان تا سال ۱۴۰۵ خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: این اثر ملی پس از پایان پروژه مرمتی به عنوان خانه‌موزه در اختیار عموم برای بازدید قرار خواهد گرفت.
 
نادر زینالی با اشاره به اجرای پروژه مرمت و بازسازی خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی در روستای گلیرد گفت: خانه آیت‌الله طالقانی یکی از بناهای شاخص و ثبت شده ملی استان البرز است که نه تنها ارزش تاریخی و معماری بالایی دارد، بلکه یادآور خدمات و تلاش‌های ارزشمند آیت‌الله طالقانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی قبل و بعد از انقلاب است. از همین رو حفاظت و مرمت این اثر ملی و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: این خانه تاریخی، به عنوان یکی از نمادهای میراث فرهنگی شهرستان طالقان، قرار است پس از انجام مرمت کامل، به خانه‌موزه آیت‌الله طالقانی تبدیل شود و در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم و علاقه‌مندان بتوانند با زندگی، آثار و فعالیت‌های ایشان بیش‌تر آشنا شوند.
 
زینالی گفت: خوشبختانه در طول مراحل مرمت، خانواده محترم آیت‌الله طالقانی همراهی و مشاوره بسیار خوبی داشتند. تعامل مثبت با خانواده، اطمینان از حفظ اصالت و هویت خانه را تضمین می‌کند و این موضوع یکی از نکات برجسته این پروژه است. 
 
 این مسئول درباره مشکلات تامین اعتبار این پروژه نیز گفت: سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های اعتباری، مرمت کامل این بنا امکان‌پذیر نبود، اما امسال با پیگیری‌های انجام شده و عنایت خاص وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توانستیم اعتبار قابل توجهی به پروژه اختصاص دهیم. این اعتبار به میزان یک میلیارد و 800 میلیون تومان تأمین شده و گام بزرگی در مسیر حفاظت و بازسازی خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی محسوب می‌شود.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت مطالعات مرمتی و مراحل اجرایی گفت: همکاران ما طرح مطالعاتی مرمتی را با دقت و همراهی کارشناسان تهیه کرده‌اند و بخش‌هایی از بنا که در معرض آسیب و فرسودگی بیشتری بود در اولویت قرارداد مرمتی قرار گرفت. خوشبختانه این اقدامات تاکنون با موفقیت انجام شده و وضعیت بنا بهبود قابل توجهی یافته است.
 
وی تصریح کرد: هدف ما این است که طی سال‌های آینده با مرمت کامل خانه آیت‌الله طالقانی این بنا به یک مقصد فرهنگی و گردشگری برای عموم تبدیل شود. برنامه‌ریزی شده است که بخش‌های اصلی مرمت تا سال ۱۴۰۴ تکمیل شود و افتتاح خانه‌موزه در سال ۱۴۰۵ انجام شود. در این موزه، دست‌نوشته‌ها، کتاب‌ها، عکس‌ها و اسناد تاریخی مربوط به آیت‌الله طالقانی به نمایش گذاشته خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند با زندگی و خدمات ایشان به شکل ملموس آشنا شوند.
 
 این مسئول تاکید کرد: خانه موزه آیت‌الله طالقانی علاوه بر اهمیت تاریخی، نقش آموزشی و پژوهشی نیز دارد. بازدید دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران از این خانه تاریخی، فرصتی است تا نسل جوان با تاریخ معاصر ایران و خدمات آیت‌الله طالقانی بیشتر آشنا شوند و ارزش‌های فرهنگی و معنوی این شخصیت بزرگ را درک کنند.
 
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز درباره اهمیت ثبت ملی بنا اظهارکرد: ثبت ملی خانه آیت‌الله طالقانی، تضمینی برای حفاظت بلندمدت و پایدار این اثر است. این ثبت باعث می‌شود علاوه بر حفاظت حقوقی، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مالی و اجرایی دولت برای مرمت و بازسازی فراهم شود و همچنین توجه عمومی به اهمیت تاریخی و فرهنگی بنا جلب شود.
 
 زینالی در پایان خاطرنشان کرد: مرمت آثار تاریخی مانند خانه آیت‌الله طالقانی فرصتی است برای آموزش نسل‌های آینده و انتقال تاریخ معاصر ایران به آن‌ها. ما متعهد هستیم با دقت و حساسیت کامل این پروژه را تا تکمیل نهایی ادامه دهیم تا این اثر برای آیندگان به یادگار بماند.
 
