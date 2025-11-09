باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان‌های حقوق بشری در آمریکا با تقدیم شکایت به دادگاه، دولت دونالد ترامپ را متهم کرده‌اند که از نرم‌افزار‌های جاسوسی ساخت شرکت‌های اسرائیلی برای تحت نظر گرفتن مهاجران و فعالان حقوق بشر استفاده می‌کند. این سازمان‌ها با اشاره به استفاده اداره مهاجرت از محصولات شرکت‌های «سیلبِرایت» و «پاراگون»، خواستار افشای اسناد مربوط به این موضوع شده‌اند.

این ابزار‌های پیشرفته قادر به نفوذ به تلفن‌های همراه و استخراج اطلاعات حتی از برنامه‌های رمزگذاری شده هستند. گفته می‌شود دولت جو بایدن پیشتر قرارداد با شرکت پاراگون را به دلایل مربوط به حریم خصوصی متوقف کرده بود، اما ترامپ با بازگشت به قدرت، نه تنها این قرارداد را فعال کرده، بلکه دامنه استفاده از آن را نیز گسترش داده است.

شاکیان این پرونده هشدار می‌دهند که این اقدامات منجر به نقض فاحش حقوق مهاجران و محدود کردن آزادی‌های مدنی شده و با هدف تسریع روند اخراج مهاجران انجام می‌شود. در مقابل، مقامات دولتی استدلال می‌کنند که به کارگیری این فناوری‌ها بخشی از فرآیند‌های قانونی اجرای قانون بوده و با رعایت پروتکل‌های مربوط به حریم خصوصی صورت می‌گیرد.

این پرونده در بستر نگرانی‌های فزاینده درباره همکاری فناورانه شرکت‌های اسرائیلی با نهاد‌های امنیتی کشور‌های مختلف و پیامد‌های آن برای حقوق بشر مطرح شده است.

منبع: پایگاه مرکز حقوق قانونی(Center for Constitutional Rights)