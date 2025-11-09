باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -با وجود الزام قانونی برای اتصال کارت‌خوان‌ها به سامانه مالیاتی، همچنان برخی مطب‌های پزشکی در قم از ابزارهای پرداخت غیرمتصل استفاده می‌کنند. این موضوع، نگرانی‌هایی درباره پنهان‌کاری درآمد و فرار مالیاتی در حوزه سلامت ایجاد کرده است.

پرداخت هزینه به صورت نقد یا کارت به کارت ترفندی است که برخی پزشکان برای فرار از مالیات استفاده می‌کنند.

نظام مالیاتی در مسیر شفافیت؛ تشدید نظارت بر فعالیت‌های فاقد اتصال به شبکه پرداخت در قم

در پی گزارش‌های مردمی و پرسش‌های رسانه‌ای درباره نحوه نظارت بر مطب‌هایی که از کارت‌خوان‌های غیرمتصل یا پرداخت نقدی استفاده می‌کنند،محمد رضایی،مدیرکل امور مالیاتی استان قم از تشدید اقدامات نظارتی برای شناسایی فعالیت‌های اقتصادی فاقد اتصال به شبکه پرداخت خبر داد و گفت: مؤدیانی که از ابزارهای پرداخت متصل به پرونده مالیاتی استفاده نمی‌کنند، مشمول جرایم قانونی و محرومیت از مشوق‌ها خواهند شد.

درباره نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح اقدامات نظارتی و ضمانت‌های اجرایی این قانون، بر لزوم استفاده از ابزارهای پرداخت رسمی و ثبت‌محور تأکید کرد.

شناسایی هوشمند مؤدیان فاقد اتصال به شبکه پرداخت

مدیرکل امور مالیاتی قم گفت، مؤدیانی که از ابزارهای پرداخت متصل به پرونده مالیاتی بهره نمی‌برند، از طریق سامانه‌های هوشمند و پایش سیستمی شناسایی می‌شوند.

او افزود:این افراد، علاوه بر محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، مشمول جرایم مقرر در قانون خواهند شد؛ کارگروه‌های مشترکی با مشارکت نهادهای ذی‌ربط در استان تشکیل شده‌اند که به‌صورت میدانی بر اجرای قانون نظارت دارند.

مقابله با پنهان‌سازی درآمد و دریافت نقدی غیرقانونی

او گفت:اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان، در چارچوب مواد قانونی از جمله ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌صورت قانونی دریافت و در فرآیند حسابرسی بررسی می‌شود. همچنین، دریافت وجه نقد خارج از ضوابط قانونی، تخلف محسوب شده و در صورت تکرار، تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت.

ضمانت‌های اجرایی و برخورد با تخلفات

رضایی گفت:ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، شامل جریمه‌های مالی، انسداد درگاه‌های پرداخت غیرمجاز و افزایش ریسک حسابرسی برای مؤدیان متخلف است. این اقدامات با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی، متناسب با نوع و شدت تخلف اعمال می‌شود.

انتشار اسامی متخلفان تنها با حکم قضایی

به گفته مدیرکل امور مالیاتی قم ،اعلام عمومی مشخصات اشخاص متخلف، صرفاً با حکم مرجع صالح قضایی امکان‌پذیر است و سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه، متعهد به رعایت حقوق شهروندی و حفظ محرمانگی اطلاعات مؤدیان است.

همه صاحبان کارت‌خوان مشمول تشکیل پرونده مالیاتی‌اند

او گفت:بر اساس ضوابط جاری، کلیه صاحبان مشاغل دارای مجوز فعالیت، همچنین دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی، مشمول تشکیل پرونده مالیاتی هستند و تحت پوشش نظام مالیاتی کشور قرار دارند.

مشارکت مردمی در گزارش تخلفات مالیاتی

مدیرکل امر مالیاتی استان گفت:شهروندان می‌توانند موارد تخلف یا فرار مالیاتی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۲۶ یا بخش گزارش فرار مالیاتی در پایگاه اطلاع‌رسانی intamedia.ir/tax-fraud ثبت کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی، قابلیت پیگیری توسط گزارش‌دهندگان را دارند و نقش مؤثری در ارتقاء سلامت اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.