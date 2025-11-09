رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری ۲ برادر قاتل خبر داد و گفت: این برادر‌ها به جرم قتل ۳ نفر دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی؛ اظهار کرد: اواخر سال گذشته وقوع درگیری مرگباری میان چند جوان در یکی از محله‌های زاهدان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.

وی افزود: به‌دنبال اعلام این خبر، تیمی از مأموران و کارآگاهان جنایی راهی محل حادثه شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد که نزاع میان چند مرد بر سر سوخت شکل گرفته و در جریان این درگیری، ۹ نفر به قتل رسیده‌اند.

سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات میدانی حاکی از آن بود که ۲ برادر جوان از عاملان اصلی نزاع بوده‌اند و پس از تعیین محل درگیری، با در دست داشتن سلاح گرم، سه مرد جوان را به هدف گلوله قرار داده و سپس از محل گریخته بودند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی، کارآگاهان دریافتند متهمان پس از ارتکاب جنایت از زاهدان به تهران گریخته‌اند و در پی این سرنخ، پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و تیمی از کارآگاهان مجرب، تحقیقات تخصصی را در این خصوص آغاز کردند.

سردار گودرزی گفت: سرانجام کارآگاهان با اقدامات پلیسی و مراقبت‌های ویژه، ظهر روز گذشته مخفیگاه ۲ برادر را در محله جنت‌آباد تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، در بازجویی‌ها صراحتاً به شرکت در نزاع مرگبار و شلیک منجر به مرگ سه نفر اعتراف کردند و پس از هماهنگی‌های انجام شده به مرجع قضائی منتقل شدند.

برچسب ها: پلیس آگاهی ، پرونده قتل
خبرهای مرتبط
کشف بیش ۱۴۰۰ خودروی مسروقه و تحت تعقیب
واکنش پلیس غرب استان تهران در خصوص پرونده قتل خانم «مبینا زارع»
سارق حرفه‌ای خودرو‌های بنز در شمال تهران دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عجب داعشیایی بودن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
افرین دختروم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نزاع بخاطر سوخت؟؟

یا قاچاق سوخت ؟؟


واقعا این معضل قاچاق سوخت تمومی نداره بخصوص در زاهدان؟؟

اگه ب همه ایرانیان سهمیه بدین بجای خودرو
این معضل تموم میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقط اعدام
۰
۵
پاسخ دادن
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
آخرین اخبار
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است