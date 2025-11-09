باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی؛ اظهار کرد: اواخر سال گذشته وقوع درگیری مرگباری میان چند جوان در یکی از محلههای زاهدان به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.
وی افزود: بهدنبال اعلام این خبر، تیمی از مأموران و کارآگاهان جنایی راهی محل حادثه شدند و در بررسیهای اولیه مشخص شد که نزاع میان چند مرد بر سر سوخت شکل گرفته و در جریان این درگیری، ۹ نفر به قتل رسیدهاند.
سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات میدانی حاکی از آن بود که ۲ برادر جوان از عاملان اصلی نزاع بودهاند و پس از تعیین محل درگیری، با در دست داشتن سلاح گرم، سه مرد جوان را به هدف گلوله قرار داده و سپس از محل گریخته بودند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با اقدامات اطلاعاتی، کارآگاهان دریافتند متهمان پس از ارتکاب جنایت از زاهدان به تهران گریختهاند و در پی این سرنخ، پرونده به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و تیمی از کارآگاهان مجرب، تحقیقات تخصصی را در این خصوص آغاز کردند.
سردار گودرزی گفت: سرانجام کارآگاهان با اقدامات پلیسی و مراقبتهای ویژه، ظهر روز گذشته مخفیگاه ۲ برادر را در محله جنتآباد تهران شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، در بازجوییها صراحتاً به شرکت در نزاع مرگبار و شلیک منجر به مرگ سه نفر اعتراف کردند و پس از هماهنگیهای انجام شده به مرجع قضائی منتقل شدند.