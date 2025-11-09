رویداد سه روزه فرهنگی «نمایش فیلم ایرانی و انتقال تجربه» با حضور کارگردان شناخته‌شده ایرانی، نرگس آبیار، هفتم تا نهم نوامبر در شهر حیدرآباد هند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد سه روزه فرهنگی «نمایش فیلم ایرانی و انتقال تجربه» با حضور کارگردان شناخته‌شده ایرانی، نرگس آبیار، هفتم تا نهم نوامبر در شهر حیدرآباد هند برگزار شد. این رویداد که با دعوت از سوی انجمن مووینگ ایمیجز (Moving Images) برگزار شد، فرصتی برای معرفی نسل جدید فیلمسازان، کارگردانان و بازیگران ایرانی به مخاطبان هندی فراهم کرد و با استقبال گرم اهالی سینما و علاقه‌مندان هنر همراه بود.

در اولین روز این رویداد که روز جمعه ۷ نوامبر (۱۶ آبان) بود، فیلم تحسین‌شده «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار اکران شد. این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و در ایران و عرصه بین‌المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، با حضور کارگردان برای مهمانان ویژه‌ای از جمله اهالی سینما، علاقه‌مندان هنر، اعضای کمپانی فیلم تلگو، نمایندگان اتاق بازرگانی فیلم تلانگانا (TFCC)، سیاستمداران دولت محلی، رسانه‌ها و دیپلمات‌های شاخص مانند سرکنسول ترکیه و سرکنسول افغانستان در حیدرآباد به نمایش درآمد.

هدف اصلی این رویداد که توسط انجمن موینگ ایمیجز، یکی از فعال‌ترین باشگاه‌های فیلم در حیدرآباد با سابقه‌ای ۲۰ ساله در ترویج سینمای جهانی، سازمان‌دهی شده است، معرفی استعدادهای نوظهور سینما به جامعه هنری هند است. 

نرگس آبیار، نویسنده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی که با آثاری چون «شیار ۱۴۳»، «نفس»، «شبی که ماه کامل شد» و «ابلق» شهرت جهانی یافته است، به عنوان مهمان ویژه دعوت شده بود تا تجربیات خود را با مخاطبان به اشتراک بگذارد.

در میان مهمانان شاخص این رویداد، چهره‌هایی چون گورجیت سنگه (مدیرعامل و بنیان‌گذار رویدادهای FRL)، سومن تالوار (بازیگر سینما)، میر علی حسن شهریار (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی فیلم تلانگانا)، ک. ک. رادها موهان (تهیه‌کننده سینما)، آشوک کمار هارکارا (دبیر باشگاه فیلم Moving Images) و فایسی هیلی (بنیان‌گذار کمپانی Moving Images) حضور داشتند. 

این مهمانان پس از تماشای فیلم «شبی که ماه کامل شد»، آن را «عمیق و در عین حال شوکه‌کننده» توصیف کرده و تأکید کردند که کارگردانی این اثر توسط یک بانوی هنرمند، برای مخاطبان هندی الهام‌بخش است. 

سومن تالوار، بازیگر شناخته‌شده سینمای هند در این باره گفت: این فیلم نه تنها یک داستان واقعی را روایت می‌کند، بلکه لایه‌های عاطفی و اجتماعی عمیقی را کاوش می‌کند که با فرهنگ ما همخوانی دارد.

نرگس آبیار نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های حاضر در این رویداد اظهار کرد: خوشحالم که سینمای ایران فرصتی برای گفت‌وگو با مخاطبان و فعالان سینمای هند پیدا کرده است. این رویداد پلی برای تبادل فرهنگی است و امیدوارم در آینده همکاری‌های بیشتری بین سینماگران ایرانی و سینماگران هند شکل بگیرد.

اعلام اسامی فیلم‌های ایرانی راه‌یافته به جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»
یک جایزه از اسپانیا برای «هولاین در ایران»
تمدید مهلت ارسال اثر به نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
