رئیس سازمان بهزیستی گفت: تاکنون ۲۲۸ هزار و ۵۱۳ نفر از مددجویان دارای شناسه در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در ارائه گزارشی از وضعیت مسکن جامعه هدف سازمان بهزیستی گفت: همچنین ۲۱ هزار و ۲۵۶ نفر انصراف داده‌اند و ۸۹۲ نفر نیز به‌دلیل ناتوانی مالی در تأمین سهم آورده حذف شده‌اند.

وی با قدردانی از رویکرد دولت در حوزه تأمین مسکن برای اقشار محروم و توسعه مسکن استیجاری گفت: مسکن امروز بزرگ‌ترین دغدغه بخش وسیعی از جامعه ایران است و هنگامی که موضوع تأمین مسکن با گروه‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیوند می‌خورد، این مسئله به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌شود به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از افراد فاقد مسکن در جامعه هدف بهزیستی را معلولان تشکیل می‌دهند که از شرایط خاص‌تری برخوردارند.

حسینی با قدردانی از تلاش‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به مددجویان و معلولان تحت پوشش تحویل شده است و تنها در سال گذشته، ۱۴ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف سازمان بهزیستی واگذار شد.

پیشنهاد‌های سازمان بهزیستی در شورای عالی مسکن

رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست چند پیشنهاد مشخص برای تسریع در روند تأمین مسکن جامعه هدف مطرح کرد و گفت: تکمیل ۳ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد با تأمین حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع بلاعوض برای اتمام پروژه‌ها باید اجرایی شود.

وی افزود: تعیین تکلیف ۶۵ هزار و ۳۱۵ نفر از افراد واجد شرایط که در انتظار تخصیص پروژه یا زمین هستند، تخصیص و تفکیک دقیق ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق ملی مسکن و مشخص‌شدن سهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد در آن و اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه پیشرفت و توسعه مبنی بر اختصاص ۵ درصد از قرارداد‌های وزارت راه و شهرسازی به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی که تاکنون اجرایی نشده است از دیگر پیشنهادات رئیس بهزیستی برای تسریع در روند تامین مسکن مددجویان بهزیستی بود.

حسینی گفت: اصلاح محدودیت دهک‌بندی در اعطای تسهیلات مسکن حمایتی (تسهیلات ۱۵ درصدی) از دیگر پیشنهادات است به‌گونه‌ای که این تسهیلات بدون محدودیت دهک‌بندی به جامعه هدف دو نهاد حمایتی اختصاص یابد. تخصیص باقیمانده ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شورای عالی مسکن برای نهاد‌های حمایتی نیز باید تسریع یابد که تاکنون تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته و از این میان ۲ هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

حسینی تأکید کرد: توجه ویژه دولت به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و افراد دارای معلولیت، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فقر چندبعدی و ارتقای عدالت اجتماعی در کشور داشته باشد.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، مددجویان بهزیستی ، نهضت ملی مسکن
تبادل نظر
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
