تیم ملی فوتسال ایران با برتری مقابل ازبکستان به فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نیمه نهایی بازی های هبمستگی کشورهای اسلامی تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه ۴ بر ۲ ازبکستان را شکست داد و به فینال راه یافت.

بازی با برتری ازبک‌ها شروع شد، با گلی که سادی‌یف شاهخدجان دقیقه سوم بازی زد اما ۲ دقیقه بعد مسعود یوسف جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند.

ایران در ادامه نیمه اول موقعیت‌های خوبی برای برتری داشت که از دست رفتند تا سهم هر تیم از این نیمه فقط یک گل باشد.

نیمه‌دوم متفاوت از نیمه‌اول بود. با اینکه تا دقیقه نهم دروازه‌ها باز نشده بودند اما در عرض ۴ دقیقه ۴ گل زده شد که سهم ایران ۳ گل بود. ابتدا سالار آقاپور ایران را پیش انداخت، ۲ دقیقه بعد اکبر عثمان دوباره همه چیز را برابر کرد اما ۲ گل مسلم اولادقباد و علی خلیل‌وند ایران را پیش انداخت و به فینال نزدیک‌تر کرد.

ایران در حالی مقابل ازبکستان قرار گرفت که در مرحله مقدماتی با ۵ امتیاز در رده دوم گروه دوم بود و حریف با ۲ امتیاز بیشتر صدرنشین گروه دوم. حریف ایران در بازی بعدی امروز عربستان و مراکش مشخص می‌شود.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرده و تاجیکستان را شکست داده بود.

۲۱:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دمتون گرم فرزندان ایران
۲۰:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مبارک تون باشد ایساالا
