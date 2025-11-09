تیم‌های استون ویلا و ناتینگهام فارست حریفان‌شان را شکست دادند، اما نیوکاسل شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از آغاز تقابل حساس منچسترسیتی و لیورپول، چند دیدار در هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس برگزار شد.

نیوکاسل در ادامه روند سینوسی خود برابر برنتفورد ۳-۱ شکست خورد. ایگور تیاگو که جالی خالی برایان امبومو و یوان ویسا را پر کرده، موفق به ثبت بریس شد و کوین شاده دیگر گلزن زنبور‌ها در واکنش به گل نیمه اول هاروی بارنز بود.

در ویلا پارک شاهد یک دوئل اسپانیایی بودیم؛ استون ویلایِ اونای امری که برتری ویژه‌ای در بازی‌های خانگی دارد، در یک دیدار جذاب و دیدنی با نتیجه ۴-۰ برابر بورنموث به پیروزی دست یافت. با این تجربه دردناک، آندونی ایرائولا همچنان در حسرت شکست‌دادن هموطنش در لیگ برتر می‌ماند. امیلیانو بوئندیا، آمادو اونانا، رس بارکلی و دونیل مالن گلزنان ویلا در این بازی بودند؛ در این بازی امیلیانو مارتینز هم درخشش جالب‌توجهی داشت و ضمن ثبت چهار سیو، پنالتی آنتوان سمنیو را نیز مهار کرد. با این نتیجه هر دو تیم ۱۸ امتیازی شدند و استون ویلا ششم و بورنموث نهم هستند.

در یک کامبک بزرگ و مهم، ناتینگهام فارست در سیتی گراند برابر لیدزیونایتد به برتری ۳-۱ دست یافت. شاگردان شان دایچ تحت تاثیر گل لوکاس انمچا قرار نگرفتند و به‌وسیله ابراهیم سانگاره، مورگان گیبس وایت و الیوت اندرسون، یک سه‌امتیاز حیاتی را به اندوخته‌های خود اضافه کردند. پس از اخراج نونو اسپیریتو سانتو و آنژ پوستکوعلو، دایچ توانسته است تیمش را در مسیر آرامش و ثبات قرار دهد؛ آنها هفته گذشته نیز برابر منچستریونایتد به تساوی ۲-۲ رضایت داده بودند. این دومین پیروزی فصل ناتینگهام فارست بود. این تیم فقط در هفته نخست موفق به کسب پیروزی شده بود و این برد هم نتوانست آنها را از رتبه نوزدهم بالاتر بیاورد.

مصاف کریستال پالاس و برایتون هم با تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم همچنان در رتبه‌های دهم و یازدهم جدول همسایه بمانند.

