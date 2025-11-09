مشاور اقتصادی کاخ سفید هشدار داد که ادامه تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم سال را منفی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد که اگر تعطیلی دولت آمریکا ادامه یابد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه چهارم ممکن است منفی شود.

هاست در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس، خاطرنشان کرد که کمبود کارکنان، از جمله کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی باعث تاخیر و لغو بسیاری از سفر‌ها در آستانه عید شکرگزاری شده است.

او گفت: «عید شکرگزاری یکی از مهم‌ترین زمان‌های سال برای اقتصاد است و اگر مردم در آن زمان سفر نکنند، واقعاً می‌توانیم شاهد یک سه‌ماهه منفی باشیم.»

 پس از اینکه اختلافات عمده میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر میزان هزینه‌ها و سیاست‌های مالی مانع تصویب به موقع بودجه شد، دولت آمریکا رسما تعطیل شد و از آن زمان، بسیاری از کارمندان به مرخصی اجباری رفته‌اند. در این چهل روز، کمبود کارکنان به ویژه در بخش هوایی اختلال ایجاد کرده و سبب لغو و تاخیر گسترده در پرواز‌ها شده است.

طبق آمار ارائه شده، روز گذشته حدود ۱۵۵۰ پرواز لغو و ۶۷۰۰ پرواز با تأخیر مواجه شد، در حالی که روز جمعه ۱۰۲۵ پرواز لغو و ۷۰۰۰ پرواز با تأخیر انجام شد.

منبع: العربیه

برچسب ها: تعطیلی دولت ترامپ ، لغو پروازها ، رشد منفی اقتصادی
