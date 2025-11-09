به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - نمایندگی ثبت احوال بخش لیردف در شرق استان هرمزگان به‌دلیل عدم اتصال به شبکه فیبر نوری، از ارائه خدمات الکترونیکی محروم مانده است.

با وجود گذشت چند سال از راه‌اندازی این نمایندگی، نبود زیرساخت ارتباطی پایدار موجب شده خدمات سامانه‌ای همچون صدور کارت ملی هوشمند، گواهی ولادت و وفات یا تغییر نشانی به‌صورت غیرحضوری میسر نباشد.

یکی از شهروندان لیردف گفت: نبود خدمات الکترونیکی باعث شده برای کوچک‌ترین امور، مجبور شویم تا شهر جاسک برویم و این رفت‌وآمدهای مکرر وقت‌گیر و پرهزینه است.

وی افزود: فاصله طولانی لیردف تا مرکز شهرستان، مشکلات زیادی برای سالمندان و خانواده‌ها ایجاد کرده و انتظار می‌رود مسئولان با تسریع در اتصال این نمایندگی به فیبر نوری، زمینه ارائه خدمات الکترونیکی را فراهم کنند.