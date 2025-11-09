باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- عملیات ایجاد نهالستان در هفت شهرستان لرستان آغاز شد تا استان را از داشتن تنها ۴ نهالستان به ۱۱ مرکز تولید نهال برساند.
احسان سهرابی، رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اعلام این خبر تأکید کرد: مکانیابی این طرح با همکاری فرمانداران در دستور کار قرار دارد
این اقدام در چارچوب طرح ملی «کاشت یک میلیارد نهال» انجام میشود که سهم لرستان در این طرح، تولید و کاشت ۳۰ میلیون نهال است.
سهرابی با اشاره به پیشرفت طرح گفت: تاکنون بخش قابلتوجهی از این نهالها در نهالستانهای دولتی و خصوصی تولید شده است.
بر اساس آمار ارائه شده، در سال نخست اجرای طرح ۷۰ درصد و در سال دوم حدود ۵۰ درصد از نهالهای تولیدی کاشته شدهاند.
رئیس اداره جنگلکاری استان تصریح کرد: مشکلی برای تولید نهال وجود ندارد، اما لازم است با همکاری دستگاههایی مانند شهرداری، اقداماتی انجام شود تا بتوان نهالها را در مکانهای مناسب کاشت.
این مسئول از تولید سالانه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال در استان خبر داد و گفت: این نهالها در هفته منابع طبیعی و همچنین در قالب پویشها و مناسبتهای مختلف کاشته میشوند.
سهرابی از برنامه مکمل این طرح نیز خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرای این طرح و توسعه فضای سبز، قرار است در هر شهرستان یک بوستان روستایی احداث شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت:حفظ منابع طبیعی و درختان، علاوه بر ایجاد فضای سبز، در حفظ محیطزیست و جلوگیری از آلودگی هوا مؤثر است؛ ازاینرو همه باید در راستای حفاظت از جنگلها همکاری داشته باشند.