دادستان عمومی و انقلاب کارون از دستگیری یکی از مجرمان شرور و مسلح در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد امین آذرنوش گفت: با همکاری مؤثر مردم و پیگیری گزارش‌های مردمی، شرور مسلح فراری دستگیر و روانه زندان شد.

وی افزود: فرد دستگیر شده دارای سوابق متعدد کیفری از جمله تهدید شهروندان و محکومیت قطعی به تحمل حبس، نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز، تیراندازی‌های مکرر در سطح شهرستان و درگیری مسلحانه با مأموران بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: متهم در آخرین اقدام خود با تهدید به خودسوزی و انتشار گسترده در فضای مجازی، موجب نگرانی عمومی و برهم زدن امنیت روانی شده بود که با همکاری شهروندان و با ورود سریع عوامل انتظامی، موضوع مدیریت و فرد مذکور بازداشت شد.

آذرنوش ضمن قدردانی از همکاری مردم تأکید کرد که دستگاه قضائی با قاطعیت با عوامل ناامن کننده برخورد خواهد کرد و مجرمان شرور و خشن مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نخواهند شد.

منبع مهر

برچسب ها: دستگیری ، شرور مسلح
