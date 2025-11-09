استانداری تهران از تشکیل اولین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس، مصوبات مذکور جهت اجرا در ۴۸ ساعت آینده تصویب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استانداری تهران اعلام کرد، عصر یکشنبه، اولین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تشکیل شد.

بر اساس این گزارش و با توجه به هشدار سطح زرد پایداری جوی و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش مواجهه گروه‌های حساس و پرخطر، موارد مشروحه ذیل، جهت اجرا از فردا دو شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت ۴۸ ساعت، مصوب شده است.

طبق این مصوبه مقرر شد کلیه فعالیت‌های ورزشی مدارس شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین در فضای باز از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت ممنوع گردد.

همچنین کارمندانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی، قلبی و بانوان دارای کودک خردسال می‌باشند میتوانند با ارائه مستندات و هماهنگی مدیر مربوطه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت در شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین از دورکاری استفاده نماید.

لازم به ذکر است که طبق مصوبه مذکور، صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت ممنوع می‌گردد.

شایان ذکر است که از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت، فعالیت تولید معادن شن و ماسه واقع در شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین متوقف و هرگونه خرید و فروش و حمل و نقل، صرفا با آب پاشی راه‌های دسترسی و معابر توسط پساب امکان پذیر خواهد بود.

قابل توجه است که دستگاه‌هایی که پرسنل آنها مکلف به فعالیت در فضای باز می‌باشند موظفند نسبت به تامین تجهیزات حفاظتی و خود مراقبتی پرسنل اقدام نمایند.

همچنین شهرداری‌ها و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری و تردد وسایل حمل و نقل عمومی که آلایندگی قابل رویت دارند (مینی بوس، اتوبوس، ون وتاکسی) از محل توقف گاه اتوبوس‌های شرکت واحد و پایانه‌های مسافربری هستند.

بر اساس این مصوبه پلیس راهور تهران بزرگ، پلیس راهور غرب، پلیس راهور شرق موظف است از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت از تردد کلیه موتور سیکلت‌ها و خودرو‌های دودزا جلوگیری به عمل آورد، همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اعم از اورژانس ضمن آمادگی کامل برای ارائه خدمات در مناطق پرتردد شهر، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت جانمایی گردند.

طبق این مصوبه استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم و به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، افراد سالمند، بیماران قلب و تنفسی، زنان باردار و ...)، شاغلین پلیس راهور و شهرداری‌ها و ... که بیشترین مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز دارند، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت ضرورت دارد.

در این مصوبه آمده است، اطلاع رسانی لازم، توصیه‌ها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در خصوص پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا، رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و نظایر آن، توسط سازمان صدا و سیما و جلوگیری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در محدوده شهرداری‌ها و بخشداری‌های استان و شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه تهران، و حریم شهر‌ها و خارج از حریم شهر‌ها، انجام و اطلاع رسانی لازم در این خصوص از طریق فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در حوزه استحفاظی شهرستان‌ها صورت پذیرد.

طبق مصوبه مذکور تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های آلاینده و همچنین سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان الزامی و کلیه دستگاه‌ها مکلف هستند گزارش اقدامات را به صورت مکتوب به همراه مستندات پس از پایان شرایط اضطرار به استانداری ودبیرخانه اعلام نمایند.