باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر مذاکره باشگاه استقلال با اللهیار صیادمنش برای بازگشت به فوتبال ایران و پیوستن به جمع آبی‌پوشان منتشر شده است؛ اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این خبر صحت ندارد و هیچ‌گونه مذاکره‌ای میان دو طرف انجام نشده است.

باشگاه استقلال در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای جذب بازیکن جدید در خط حمله ندارد و تمرکز مدیران این باشگاه بر تکمیل کادر فنی و حفظ ترکیب فعلی تیم است.

شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر مذاکره یا توافق استقلال با این بازیکن، بی‌اساس بوده و از سوی منابع رسمی باشگاه تأیید نشده است. استقلالی‌ها تاکید کرده‌اند برنامه نقل و انتقالاتی تیم طبق نیاز‌های فنی سرمربی پیش خواهد رفت و هرگونه خبر در این زمینه صرفاً از طریق کانال‌های رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.