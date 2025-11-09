شهردار کلانشهر قم گفت: نشست هم‌اندیشی شهرداران مراکز استان کشور روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی شهر مقدس قم برگزار می‌شود و محور اصلی آن بررسی بودجه و دستورالعمل‌های خدمات شهری است.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: نشست ماهانه شهرداران مراکز استان روز دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی شهر مقدس قم و و با مشارکت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور برگزار خواهد شد. در این نشست که با حضور شهرداران مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، مباحث مهمی از جمله بخشنامه بودجه شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۵، تدوین دستورالعمل‌های تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت شهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت این نشست گفت: هدف از برگزاری چنین جلساتی، تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان شهرداران مراکز استان‌هاست تا با اتخاذ رویکردی هماهنگ و علمی، روند بودجه‌ریزی، تدوین تعرفه‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح کشور به شکل منسجم‌تری پیش برود.

 عظیمی در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه این برنامه، آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص شهر قم نیز ارائه خواهد شد تا ضمن آشنایی سایر شهرداران با ظرفیت‌های عمرانی و شهری قم، زمینه تعامل و همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف شهری فراهم شود.

منبع:شهرداری قم

