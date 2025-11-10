باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معجزه سبز در دل طبیعت کویر + فیلم

در سومین روز میزبانی استان خراسان جنوبی از رویداد ملی ایران جان گزارشی از ذخیره‌گاه‌های جنگلی تک احمدشاهی نهبندان و دیودال زیرکوه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذخیره گاه جنگلی بنه تک احمدشاهی همچون نگینی در استان خراسان جنوبی می‌درخشد این ذخیره گاه‌های جنگلی با وسعت بیش از ۱۱ هزار هکتار مقصد طبیعت دوستان است.

 

