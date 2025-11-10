مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال در حوزه ارزیابی انطباق، ۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات اجباری صادر شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سینوش همت زاده مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: امسال این اداره کل موفق شد در شاخصهای اختصاصی امتیاز کامل هزار از هزار را کسب کند و در مجموع شاخص ها، عنوان دستگاه برتر را در جشنواره شهید رجایی و کسب رتبه اول در گروه دستگاههای عمومی امنیتی و قضائی از آن خود کند. این موفقیت حاصل تحقق کامل برنامههای عملیاتی و عملکردی اداره کل استاندارد و همچنین نتیجه تلاش جمعی همکاران اداره کل در تحقق شاخصهای عمومی و اختصاصی بوده است.
وی افزود: در خصوص برنامههای مرتبط با استاندارد سازی، آموزش و ترویج استاندارد، از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه، بیش از ۸۵۱۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان واحدهای تولیدی و فعالان حوزه استاندارد برگزار شده است.
همتزاده اضافه کرد: همچنین حضور فعال اداره کل در نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان در مردادماه سالجاری صورت پذیرفت که در این نمایشگاه، ضمن معرفی محصولات ترویجی، دورههای آموزشی استاندارد برای عموم برگزار شد و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان همراه بود.
وی بیان داشت: اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس نیز با هدف ترویج فرهنگ استاندارد و آموزش استانداردها به دانش آموزان صورت گرفته است که در این طرح، دانشآموزانی به عنوان سفیر استاندارد انتخاب شده و آموزشهایی در زمینه شناخت علامت استاندارد، نحوه اصالت سنجی نشان استاندارد کالا و رعایت اصول استاندارد دریافت میکنند تا این مفاهیم را به همسالان خود منتقل کنند.
همت زاده تصریح کرد: همچنین در حوزه ارزیابی انطباق در هفت ماهه نخست سالجاری، ۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات اجباری صادر شده است که محصولات مشمول استاندارد اجباری، پیش از تولید و عرضه در سطح جامعه، ملزم به دریافت این پروانه هستند.
وی گفت: در همین مدت، ۴۸۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته که در این بازرسیها، کارشناسان آزمایشگاهها، انبارها و بخشهای مختلف واحدهای تولیدی را بررسی کرده و نواقص احتمالی را به تولیدکنندگان اعلام کردهاند.
همت زاده افزود: از ابتدای سالجاری تا پایان مهرماه، ۵۵۲ نمونه از محصولات تولیدی کارخانجات استان اخذ شده که این نمونهها در آزمایشگاههای معتبر مورد آزمون قرار گرفتهاند و در صورت مغایرت با استاندارد، اقدامات قانونی لازم از جمله تشکیل کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است.
وی بیان داشت: در هفت ماهه اول سالجاری، ۳ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برای رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی برگزار شده که در این جلسات ۱۳ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی خدماتی بررسی شده و بسته به نوع تخلف و میزان تکرار، منجر به صدور تذکر، اخطار یا جریمه نقدی شده است. همچنین ۱۳ مورد اعلام جرم به مراجع قضایی صورت پذیرفته است.
همت زاده تصریح کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری، بازرسیها از مراکز عرضه کالا در استان نیز انجام شده است و کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری بوده و فاقد پروانه استاندارد بودند، از سطح بازار جمعآوری شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها صورت گرفته است.
وی گفت: علاوه بر نظارت بر واحدهای تولیدی، نمونهبرداری از محصولات عرضهشده در بازار نیز انجام شده تا از سلامت و اصالت کالاهای مصرفی مردم اطمینان حاصل شود. در برخی موارد، کالاهایی از استانهای دیگر که در بازار استان عرضه شده بودند، با استانداردهای ملی مطابقت نداشتند و نتایج آزمون آنها در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ثبت گردیده و پیگیریهای قانونی انجام شده است.
همتزاده همچنین از اجرای طرحهای ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز سال گذشته خبر داد و گفت: در این طرحها، از اقلام غذایی پرمصرف نمونهبرداری انجام گرفت و آزمونهای استاندارد انجام شد که شامل ۳۰ نمونه برداری در ماه رمضان و ۳۰ مورد در ایام نوروز بوده است.
وی با اشاره به وظیفه نظارت بر صادرات و واردات کالاهای مشمول استاندارد، اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری، اداره کل استاندارد استان، ارزیابیهای لازم را در کمترین زمان ممکن انجام داده و گواهیهای مربوطه را صادر کرده است. همچنین برای نخستین بار، اقدامات مؤثری در راستای تسهیل صادرات کالا از استان صورت گرفته است.
همت زاده گفت: در سال جاری با توجه به استقبال تولیدکنندگان از دریافت پروانه استاندارد، برخی واحدهای تولیدی با هدف ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مصرفکنندگان، تقاضای دریافت پروانه استاندارد تشویقی را ارائه میدهند که از ابتدای سالجاری تاکنون، ۳ مورد از این نوع پروانهها صادر شده است.
وی افزود: در حوزه ایمنی، ۲۷۴ گواهی تأیید ایمنی آسانسور در هفت ماهه نخست سالجاری صادر شده است. همچنین با پیگیریهای انجام گرفته در سال جاری، خوشبختانه اغلب ادارات و دستگاههای دولتی استان عملیات استانداردسازی آسانسورهای خود را انجام دادهاند و تنها موارد محدودی باقی ماندهاند که در حال پیگیری هستند.
همت زاده اضافه کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری ۶۲۱ آزمون از نازلهای جایگاههای عرضه سوخت مایع انجام گرفته است. همچنین ۱۴۵ آزمون از باسکولهای وسایل نقلیه چرخدار جادهای و ۴۳۵ مورد آزمون و پلمپ گذاری ترازوهای فروشگاهی صورت پذیرفته است.
وی بیان داشت: در حوزه تایید صلاحیت نیز با توجه به اقدامات صورت پذیرفته هم اکنون ۱۶ آزمایشگاه همکار و دو شرکت بازرسی در استان دارای گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شدهاند که به طور مستمر تحت نظارتهای کارشناسان اداره کل استاندارد قراردارند.
همت زاده خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای مهم حوزه استاندارد و کیفیت، عدم آشنایی و درک کافی مردم از اهمیت و مزایای مقوله استاندارد و فرهنگ استانداردسازی است. این کمبود اطلاعات سبب میشود که بخشی از مصرفکنندگان نسبت به اهمیت علامت استاندارد و رعایت معیارهای کیفیت در خرید کالاهای خود توجه کافی نداشته باشند. در صورتی که اگر مردم جامعه کالای بدون علامت استاندارد را خریداری نکنند، این موضوع سبب حمایت از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و همچنین ترغیب کلیه تولیدکنندگان به تولید محصولات با کیفیت و استاندارد میشود و در نهایت تولیدکنندگانی که به صورت غیر مجاز محصولات غیر استاندارد را بدون رعایت استانداردها و قوانین تولید میکنند که ممکن است سلامت و ایمنی مردم جامعه را تهدید نماید، از چرخه تولید حذف میشوند.
وی گفت: برای غلبه بر این چالش، اداره کل استاندارد استان برنامههای آگاهیبخشی، آموزشهای همگانی و اطلاعرسانی مؤثر درباره مزایای رعایت استاندارد و هزینههای عدم توجه و بیتوجهی به آن را در برنامههای کاری خود قرار داده است.
همت زاده بیان داشت: ارتقاء فرهنگ استانداردسازی، نیازمند همکاری همگانی بین نهادهای علمی و فرهنگی، دستگاههای دولتی، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا، رسانهها و مصرفکنندگان است تا بتوان فرهنگ خرید کالاهای با استاندارد را در بین جامعه نهادینه نمود.
وی ادامه داد: اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در این زمینه اقدامات مختلفی را نظیر اجرای طرح سفیر استاندارد در مدارس، برگزاری نشستهای آموزشی و ترویجی استاندارد، برگزاری نشستهای خبری مدیر کل استاندارد استان با اصحاب رسانه، تهیه برنامههای رادیویی و تلویزیونی با همکاری صدا و سیمای مرکز استان، برگزاری دورههای آموزشی برای واحدهای تولیدی، جلب مشارکت سایر دستگاههای دولتی جهت ترویج فرهنگ استاندارد و جلوگیری از توزیع و مصرف کالاهای غیر استاندارد، اطلاع رسانی سریع و دقیق اقدامات اداره کل استاندارد و همچنین ترویج فرهنگ استاندارد در پورتال اطلاع رسانی اداره کل استاندارد استان و نیز کانالهای اطلاع رسانی این اداره کل در پیام رسان ایتا و بله را در دستور کار خود قرار داده است.