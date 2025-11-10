باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سالاریه در حاشیه رویداد «فناوری فضایی در خدمت توسعه پایدار» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نشست امروز فرصتی بود تا شرکتهای فعال در پارک فاوا دستاوردها و توانمندیهای خود را در ارائه خدمات مبتنی بر داده و تصویر ماهوارهای به نمایش بگذارند. این شرکتها عمدتاً محصولات و خدماتی ارائه میدهند که مشتری اصلی آنها دستگاههای دولتی و حاکمیتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و محیط زیست هستند.
وی افزود: آخرین محصولات و توانمندیهای این شرکتها معرفی شد و فرصتی فراهم شد تا دستگاهها و نهادهایی که با این خدمات آشنایی ندارند، با آنها گفتوگو کرده و آشنا شوند.
سالاریه تاکید کرد: یکی از مهمترین تغییرات در سازمان فضایی کشور، توسعه کاربردهای داده و تصویر است. ماهوارهها وقتی در مدار قرار میگیرند، خروجی آنها در پاییندست صنعت فضایی تبدیل به خدمات کاربردی میشود. به عنوان مثال، برآورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، میزان برداشت از معادن، شناسایی معادن و کانونهای گرد و غبار از جمله این خدمات هستند.
وی ادامه داد: شرکتهای فعال در چند سال اخیر توانستهاند محصولات خود را روزبهروز دقیقتر کنند و قادرند خدمات کاربردی را به حوزههای کشاورزی، معدن و سایر صنایع ارائه دهند. این شرکتها نیاز دارند معرفی شوند و نیازهای جدید حاکمیتی کشور نیز در اختیار آنها قرار گیرد تا محصولات خود را بهروز کنند.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به بهروزرسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، گفت:این برنامه به ویژه در بخش خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای بهروزرسانی خواهد شد و پس از تایید شورای عالی فضایی و رئیس جمهور ابلاغ میشود. این سند مبنای فعالیتهای دستگاههای حاکمیتی، بخش خصوصی و دانشگاهی خواهد بود.
سالاریه درباره تامین منابع مالی پروژهها، افزود: بر اساس برنامه بودجه، منابع لازم تامین خواهد شد و فعالیتها در چارچوب برنامه پیش میرود.
وی در مورد ماهوارههای ظفر، پایا و کوثر، گفت: این ماهوارهها در شرایط آمادهسازی برای پرتاب هستند و انتظار میرود پرتاب آنها اوایل زمستان انجام شود.
سالاریه ادامه داد: ایستگاههای ماهوارهای سلماس و چناران نیز در وضعیت نزدیک به افتتاح هستند و بهرهبرداری از سلماس ظرف هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان فضایی ایران درباره همکاریهای بینالمللی، گفت: ما با چین در پروژههای مرتبط با ماه و تحقیقات فضایی همکاری داریم و همچنین با اتحادیهها و انجمنهای بینالمللی، از جمله کشورهای اسلامی، در زمینه آموزش، ترویج و خدمات مبتنی بر داده و تصویر همکاری میکنیم. این همکاریها بخشی از برنامه توسعه خدمات فضایی کشور است.
رئیس سازمان فضایی ایران، گفت: خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای هماکنون به سایر نهادها، شرکتها و بخشهای دولتی و کسبوکارها ارائه میشود.
وی افزود: نمونه این خدمات در بخشهایی مانند کشاورزی، محیط زیست، مدیریت بحران، بیمه و سایر حوزهها قابل مشاهده است. شرکتها دادههای ماهوارهای را دریافت، پردازش و تبدیل به گزارشهای فنی میکنند و این گزارشها به نهادهای مربوطه ارائه میشود تا مورد استفاده قرار گیرد.
سالاریه با تاکید بر اهمیت بهروزرسانی مداوم این خدمات گفت: صنعت فضایی کشور برای ارائه خدمات دقیق و بهروز، نیازمند بهروزرسانی مستمر است. از ابتدای برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، طی سه سال گذشته بر اساس آخرین دستاوردها و توانمندیهای کشور در این حوزه، اقدام به بازنگری و بهروزرسانی سند برنامه فضایی شده است تا با تغییرات و پیشرفتهای فنی هماهنگ باشد.
منبع: ایسنا