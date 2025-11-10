رئیس بیمارستان میناب در خصوص فوت مادر باردار ۳۷ ساله در بیمارستان این شهرستان توضیحاتی داد.

در پی انتشار مطلبی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان درباره فوت خانم ۳۷ ساله اهل بشاگرد پس از زایمان، بدینوسیله جهت شفافسازی و اطلاعرسانی صحیح به افکار عمومی، توضیحات زیر از سوی مدیریت و تیم درمانی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب اعلام میگردد:
بیمار یادشده، خانم ۳۷ ساله اهل شهرستان بشاگرد، بارداری پنجم (G5P4) و دارای سابقه یک نوبت سزارین قبلی بود که با تشخیص جفت سرراهی و افزایش مایع آمنیوتیک (Polyhydramnios)، طبق نظر ماما و متخصص زنان، مقرر بود در بازه زمانی هشتم تا دهم آبان ۱۴۰۴ جهت انجام سزارین برنامهریزیشده به مرکز درمانی مراجعه کند.
بیمار متأسفانه با تأخیر حدود یکهفتهای و در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ به دلیل شروع دردهای زایمانی و بروز علائم بالینی جدید به مطب متخصص زنان در میناب مراجعه و با توجه به سابقه سزارین قبلی و جفت سرراهی و شروع درد های زایمانی ، از سوی پزشک معالج جهت انجام سزارین اورژانسی به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب ارجاع داده میشود.
در ساعت حدود ۲۲ (ده شب) بیمار در بیمارستان پذیرش و اقدامات اولیه شامل انجام آزمایشات قبل از عمل، درخواست خون و آمادهسازی برای جراحی انجام میشود. در زمان پذیرش، حال عمومی بیمار خوب و علائم حیاتی نرمال گزارش شده بود.
در ساعت حدود ۲۳ (یازده شب) عمل سزارین توسط تیم جراحی و بیهوشی انجام میگیرد. نوزاد سالم از رحم مادر خارج میشود، اما بلافاصله پس از خروج نوزاد، مادر دچار تاکیکاردی شدید و افت ناگهانی فشار خون میگردد و علائم حیاتی از دست میرود. تیم درمانی بلافاصله عملیات احیای قلبی–ریوی (CPR) را آغاز و با تلاش تیم بیهوشی و کادر اتاق عمل، بیمار مجدداً احیا میگردد.
در بررسیهای بعدی و بر اساس شواهد بالینی و نتایج اکو، آمبولی مایع آمنیوتیک (Amniotic Fluid Embolism) تشخیص داده میشود که یکی از عارضههای نادر، غیرقابل پیشبینی و بسیار پرخطر در زایمانهاست. در پی این عارضه، بیمار دچار اختلال انعقادی (DIC) و خونریزی وسیع از محل جراحی میگردد.
با حضور تیمهای متخصص داخلی، بیهوشی، زنان و مشاوره با پزشکان معین از بیمارستان شریعتی بندرعباس، اقدامات درمانی شامل تزریق فرآوردههای خونی، فاکتورهای انعقادی، کرایوپرسیپیتیت، داروهای حمایتی و در نهایت خارجسازی رحم (هیسترکتومی) جهت کنترل خونریزی انجام میشود.
با وجود مراقبتهای کامل و رعایت تمامی پروتکلهای علمی وزارت بهداشت، بیمار مجدداً دچار ایست قلبی شده و پس از احیای موفق، اینتوبه و به بخش ICU منتقل میگردد.
متأسفانه در ساعت ۹ صبح روز ۱۸ آبان ۱۴۰۴ بیمار بار دیگر دچار ایست قلبی شد و علیرغم تلاش مستمر متخصصان و کادر درمان حاضر در بیمارستان، احیا بینتیجه ماند و بیمار فوت نمود.
دکتر محمد مورّخ، رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، افزود: تمامی مراحل درمانی مطابق با استانداردهای علمی و با حضور پزشکان متخصص و پرسنل مجرب انجام شده است. آمبولی مایع آمنیوتیک از جمله عارضههای بسیار نادر و غیرقابل پیشگیری است که در کمترین زمان میتواند منجر به ایست قلبی و اختلال شدید انعقادی شود. با وجود تلاشهای پیگیر تیم درمان، متأسفانه بیمار به این عارضه نادر دچار شد و جان خود را از دست داد.
وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب همواره خود را موظف به پاسخگویی شفاف و رعایت کامل حقوق بیماران میدانند.