نخست وزیر اسرائیل ادعاهای بی اساس خود درباره تخریب برنامه هسته ای ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در سخنرانی اخیر خود در کنست بار دیگر با ادعا‌های بی‌اساس بر مواضع جنگ‌طلبانه خود تأکید کرد.

وی مدعی شد: «فشار نظامی و سیاسی بر حماس باعث آزادی تمامی اسرای اسرائیلی شده است»، در حالی که واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های بین‌المللی خلاف این ادعا را نشان می‌دهند.

نتانیاهو همچنین در بخش دیگری از اظهارت هذیانگونه خود ادعا کرد: «تهدید هسته‌ای و بالستیک ایران را خنثی کرده‌ایم»، اظهاراتی که پیش از این نیز بار‌ها از سوی مقامات صهیونیستی مطرح و هر بار با واکنش‌های بین‌المللی رو‌به‌رو شده است.

وی در ادامه با تکرار مواضع افراطی خود گفت: «ورود به شهر غزه باعث آزادی اسرا شد و این منطقه در آینده عاری از سلاح خواهد شد»، در حالی که آمار‌های سازمان‌های حقوق بشری از ادامه درگیری‌ها و تلفات غیرنظامیان در غزه حکایت دارد.

نکته قابل تأمل دیگر، تکذیب ادعای نتانیاهو درباره جعلی بودن تصاویر شکنجه اسیر فلسطینی در بازداشتگاه «سدی تمان» است، در حالی که شواهد مستند متعددی از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط نیرو‌های اشغالگر وجود دارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی جهانی به دلیل ادامه جنگ و محاصره نوار غزه قرار دارد.

منبع:  المیادین

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، جنگ غزه
