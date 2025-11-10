باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان ملل متحد با انتقاد از ممانعت از کمکرسانی به غزه، اعلام کرد که یک ماه پس از توافق آتشبس، تلاشها برای افزایش ارسال کمکهای بشردوستانه به دلیل محدودیتهای اعمالشده با شکست مواجه شده است.
سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با بیان این که هیچ توجیهی برای باز نکردن گذرگاههای مرزی غزه از جمله گذرگاه رفح وجود ندارد، خواستار بازگشایی فوری این گذرگاهها شد.
همزمان، دفتر رسانهای دولت نوار غزه از ۲۸۲ مورد نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی خبر داد که منجر به شهادت ۲۴۲ شهروند و مجروحیت بیش از ۶۲۰ تن دیگر شده است. این اقدامات در تضاد آشکار با قوانین و عرفهای بینالمللی است.
جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز در بیانیهای با اشاره به موارد متعدد نقض آتشبس توسط رژیم اشغالگر، از کشورهای مشارکت کننده خواست تا این رژیم را وادار به پایبندی به تعهدات خود کنند.
