بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای ۲۰ شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی افزایش غلظت آلاینده‌ها، ۲۰ شهر استان خوزستان امروز با وضعیت ناسالم و خطرناک هوا روبه‌رو شدند. از اهواز تا آبادان، از دزفول تا شوشتر، آسمان خاکستری و نفس‌ها سنگین شده‌اند. شاخص کیفیت هوا در بسیاری از شهرها از مرز هشدار عبور کرده و در برخی نقاط به وضعیت بحرانی رسیده است.مدارس در چند شهرستان تعطیل اعلام شده‌اند و توصیه‌های پزشکی برای ماندن در خانه افزایش یافته‌اند.گروه‌های حساس، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی، در معرض خطر جدی قرار دارند.

در حالی که مردم خوزستان بارنج و مشقت روز را آغاز می‌کنند، فعالان محیط زیست خواستار اقدام فوری و پایدار از سوی مسئولان شده‌اند. آلودگی هوا دیگر یک هشدار نیست، بلکه فریادی‌است از دل زمین و جان انسان.

با تداوم این وضعیت، نیاز به برنامه‌ریزی علمی، نظارت دقیق و اراده سیاسی بیش از پیش احساس می‌شود. خوزستان، قلب تپنده‌ی جنوب، سزاوار آسمانی پاک و نفسی آرام است.اما آیا امیدی به آسمان آبی هست؟

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز نشان میدهد که شاخص آلودگی هوا در شهر دشت آزادگان ۲۰۶ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۶۶، اندیمشک ۱۵۸، اهواز ۱۸۹، باغملک ۱۵۶، خرمشهر ۱۶۴، دزفول ۱۶۰، ، شادگان ۱۶۷، شوشتر ۱۷۳، کارون ۱۷۸، ماهشهر ۱۸۰، ملاثانی ۱۸۳و هویزه به ۱۸۳ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که همگی در محدوده «قرمز » و ناسالم برای تمام گروههای جمعیتی قرار دارد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان ۱۰۵، امیدیه ۱۲۸، بهبهان ۱۴۸، شوش ۱۱۰، ، لالی ۱۴۳، هفتکل ۱۰۹ و هندیجان ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت نارنجی بوده و برای همه گروههای حساس ناسالم است.در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور