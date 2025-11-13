باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- هم‌زمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل که امسال با شعار «تاب‌آور زیرساختی، تاب‌آوری اجتماعی و پایداری ملی» برگزار شد، معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر با محوریت آمادگی و تاب آوری اجتماعی برنامه‌های متنوع آموزشی و آگاهی‌بخشی را با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تخصصی جامعه اجرا کرد.

در همین زمینه، نخ‌ساز، مدیر آموزش کمک‌های اولیه جمعیت هلال‌احمر در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفته پدافند غیرعامل امسال، با رویکردی جامعه‌محور و علمی، مجموعه‌ای از برنامه‌های هدفمند را به اجرا گذاشتیم تا سطح آگاهی مردم اعضا، داوطلبان و مربیان را نسبت به تهدیدات نوین افزایش داده و آمادگی وتوان تاب‌آوری اجتماعی تقویت شود.

وی افزود:در این هفته، بیش از ۳۰ برنامه آموزشی در سطح ملی و استانی برگزار شد که شامل کارگاه‌های تخصصی، دوره‌های عمومی، نشست‌های هم‌اندیشی و تولید محتوای چندرسانه‌ای بود. این برنامه‌ها با مشارکت مربیان سختکوش و سایر نهاد‌های دولتی، دانشگاهی و مردمی به اجرا درآمد تا مفاهیم پدافند غیرعامل در جامعه نهادینه شود.

مدیر آموزش کمک‌های اولیه جمعیت با اشاره به محور‌های آموزشی این برنامه‌ها گفت:

کارگاه‌هایی با محوریت پدافند زیستی، سایبری و شناختی برای مدیران، مربیان، نیرو‌های عملیاتی و عموم مردم در استان‌های مختلف کشور برگزار شد. همچنین دوره‌های مجازی از طریق سامانه آموزشی جمعیت (learn.rcs.ir) در اختیار عموم مردم قرار گرفت تا همه بتوانند از آموزش‌های پدافندی بهره‌مند شوند.

نخ‌ساز درباره میزان مشارکت در این دوره‌ها توضیح داد:در دوره پدافند غیرعامل ۲۷ هزار و ۶۵۶ نفر، در دوره پدافند هسته‌ای و پرتویی ۷۴ هزار و ۱۶۳ نفر، در دوره پدافند زیستی ۱۶ هزار و ۱۹۴ نفر، در دوره پدافند شیمیایی ۴۳۳ نفر و در دوره آمادگی در برابر حملات هوایی ۳۱ هزار و ۶۹۰ نفر شرکت کردند.

وی افزود:یکی از دوره‌های شاخص امسال، آمادگی عمومی و اقدامات ایمنی در شرایط جنگی و حملات هوایی بود که به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در این دوره ۵ هزار نفر از مدیران و نیرو‌های عملیاتی ستاد و استان‌ها و ۱۴ هزار و ۳۶۵ نفر از عموم مردم حضور داشتند.

معاونت آموزش و پژوهش هلال‌احمر تلاش دارد با توسعه آموزش‌های همگانی، فرهنگ پدافند غیرعامل را در جامعه نهادینه کند.