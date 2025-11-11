باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - همایش ملی سیاست گذاری و حکمرانی شهری صبح امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
حسن دانایی فرد دبیر علمی همایش ملی سیاست گذاری و حکمرانی شهری با بیان اینکه اداره هر شهر همچون دیگر نظامهای اجتماعی در سه سطح راهبردی، مدیریتی و عملیاتی قابل تحلیل است، گفت: فرآیند حکمرانی شهری ریشه در چارچوبهای قانونی دارد و در جهت اهدافی شکل میگیرد که در همین چارچوبها تعیین شدهاند و این فرایند و کیفیت تحقق آن به ارزشهای حاکم بر نظام شهری بستگی دارد.
وی با اشاره به ارزش غالب در این همایش، که مردممحوری عنوان شد، افزود: شهرداریها در سطوح حکمرانی، مدیریت و عملیات باید بر محور مردم عمل کنند، زیرا همان ارزشها هستند که رفتار نهادی را در سطوح ملی و بینالمللی تحت تأثیر قرار میدهند.
داناییفرد گفت: تحقق اهداف شهری تنها با اتکای به سرمایههای حکمرانی ممکن نیست و شهرداریها باید از ظرفیتهای مدیریتی برخوردار باشند و ظرفیتهایی شامل پیشبینی، بسیج امکانات، هدایت کارکنان در مسیر تحقق اهداف، و نظارت و کنترل بر تخصیص منابع بهگونهای که از هدررفت و ناکارآمدی جلوگیری شود.
وی افزود: در سطح عملیاتی نیز شهرداریها باید با ارتقای استانداردها و بهرهگیری از فناوری روز، فرآیند تحقق اهداف در چارچوب حکمرانی را تسهیل کنند.
داناییفرد تصریح کرد: کیفیت قانون، اهداف تعیینشده و چهارچوبهای حاکم بر فرآیند شهرداریها اهمیت تعیینکنندهای در موفقیت شهری دارند اما آنچه بیش از همه این فرایند را معنا میدهد، ارزشهایی است که بر آن سایه میاندازد. اگر شهرداری بر پایه مردممحوری عمل کند، خطمشیها، استانداردها و تنظیمگریها نیز با مشارکت مردم تدوین میشود و همین امر دستیابی به اهداف قانونی را تسریع خواهد کرد.