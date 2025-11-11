گزارش پزشکی قانونی درباره احتمال مرگ یک کارگر ساختمانی با اصابت گلوله در حالی روند پرونده را تغییر داد که همکاران وی مدعی بودند میلگرد وارد سرش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-  ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۸ آبان مأموران کلانتری تجریش در تماس با بازپرس محسن اختیاری از مرگ مرد جوانی در بیمارستان خبر دادند. با گزارش این خبر تحقیقات به دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌داد که مرد ۳۰ ساله روز قبل به بیمارستان منتقل شده و باوجود تلاش کادر درمان تسلیم مرگ شده است.

کسانی که مرد جوان را به بیمارستان انتقال داده بودند، مدعی شدند که مرد جوان هنگام کار برایش حادثه رخ داده و میلگرد وارد سرش شده است.

گرچه آنها چنین اظهاراتی داشتند بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت اصلی مرگ را صادر کرد. با انجام آزمایشات، متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند که محل زخم، مانند محل اصابت گلوله است و از آنجا که این موضوع با ادعای همکاران مرد جوان مبنی بر ورود میلگرد به سرش فرق داشت بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا از همکاران وی و کادردرمان بیمارستان تحقیق و مشخص شود که مرد جوان با چه وسیله‌ای فوت کرده است. درصورتی که اصابت گلوله تأیید شود، پرونده مرگ مرد جوان به کلاسه قتل تغییر خواهد یافت.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
متهم محاکمه شد؛
آتش زدن زن جوان در پاتوق خلافکاران
جنایت به خاطر ناپدید شدن آبگرمکن
متهمان در دادگاه مدعی شدند؛
شلیک اشتباهی به راننده پژو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شلیک اشتباهی به راننده پژو
جنایت به خاطر ناپدید شدن آبگرمکن
آمادگی تهران برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شورا‌های اسلامی شهر و روستا
ترافیک صبحگاهی در اکثر معابر تهران سنگین است
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
اجرای طرح تربیت دیجیتال در ۱۱ استان کشور
طرح حریم تهران در شورا پیشنهاد و مورد بررسی می‌شود
پرداخت ۶۴۸ کمک هزینه ازدواج به زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد
کشف لوازم یدکی خودروی احتکاری به ارزش ۲۳ میلیارد در تهران
برون‌سپاری خدمات ثبتی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی
آخرین اخبار
احتمال قتل در پرونده مرگ کارگر ساختمانی
مردم بزرگ‌ترین سرمایه حکمرانی شهری هستند
۱۱ هزار فرزند شهید از نخبگان کشور هستند
اگر تهران بدون حریم باشد، فردا دیگر شهر نخواهد بود
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد
کشف لوازم یدکی خودروی احتکاری به ارزش ۲۳ میلیارد در تهران
مردم باید با بزرگواری خود افراد ناتوان در مدیریت آب را ببخشند
توانمندی موشکی و دفاعی ایران برای همه ملت‌های مظلوم مایه امید است
جنایت به خاطر ناپدید شدن آبگرمکن
طرح حریم تهران در شورا پیشنهاد و مورد بررسی می‌شود
برون‌سپاری خدمات ثبتی به کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی
ترافیک صبحگاهی در اکثر معابر تهران سنگین است
پرداخت ۶۴۸ کمک هزینه ازدواج به زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد
اجرای طرح تربیت دیجیتال در ۱۱ استان کشور
شلیک اشتباهی به راننده پژو
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
آمادگی تهران برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شورا‌های اسلامی شهر و روستا
پلیس جامعه قرآنی بدون نهج‌البلاغه محقق نمی‌شود
پیشنهاد رئیس سازمان حج و زیارت برای تسهیل مسیر منا تا جمرات
دستگیری سارقان موبایل قاپ اتوبان امام علی (ع)
استاندارد طبقه‌بندی مشاغل کشور تهیه و تدوین می‌شود
کشف زمین خواری ۳ هزار میلیارد تومانی با ۱۵۰ شاکی
ایران سد ورود موادمخدر به اروپا است
مدیر مسئول «تصویر پتروشیمی» مجرم شناخته نشد
روایت دادستان تهران از اوج رذالت یک پزشک نمای متخلف
پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه به‌زودی آغاز می‌شود
هیچ قاضی حق ندارد بدون دلایل قانونی، شخصی را احضار یا از آزادی محروم کند
برگزاری دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت نقش رسانه در تقویت سرمایه اجتماعی
همکاری با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای تکمیل آکادمی‌های دو تیم
کاهش کیفیت هوای تهران طی ۵ روزآینده