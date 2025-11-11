گزارش پزشکی قانونی درباره احتمال مرگ یک کارگر ساختمانی با اصابت گلوله در حالی روند پرونده را تغییر داد که همکاران وی مدعی بودند میلگرد وارد سرش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه ۱۸ آبان مأموران کلانتری تجریش در تماس با بازپرس محسن اختیاری از مرگ مرد جوانی در بیمارستان خبر دادند. با گزارش این خبر تحقیقات به دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌داد که مرد ۳۰ ساله روز قبل به بیمارستان منتقل شده و باوجود تلاش کادر درمان تسلیم مرگ شده است.

کسانی که مرد جوان را به بیمارستان انتقال داده بودند، مدعی شدند که مرد جوان هنگام کار برایش حادثه رخ داده و میلگرد وارد سرش شده است.

گرچه آنها چنین اظهاراتی داشتند بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت اصلی مرگ را صادر کرد. با انجام آزمایشات، متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند که محل زخم، مانند محل اصابت گلوله است و از آنجا که این موضوع با ادعای همکاران مرد جوان مبنی بر ورود میلگرد به سرش فرق داشت بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا از همکاران وی و کادردرمان بیمارستان تحقیق و مشخص شود که مرد جوان با چه وسیله‌ای فوت کرده است. درصورتی که اصابت گلوله تأیید شود، پرونده مرگ مرد جوان به کلاسه قتل تغییر خواهد یافت.

منبع: روزنامه ایران