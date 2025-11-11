باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های وزنه‌برداری بانوان در دسته‌ی ۷۷ کیلوگرم از سری مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی، در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱ A ریاض برگزار شد.

در این رقابت، آلما حسینی ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در میان ۱۰ شرکت‌کننده از کشور‌های قزاقستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان، نیجریه، مصر، ترکیه، ازبکستان، کویت و کامرون به روی تخته رفت.

حسینی در حرکت یک‌ضرب وزنه‌های ۹۱ و ۹۷ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و هرچند مهار وزنه‌ی ۹۴ کیلوگرمی او از سوی هیات ژوری مردود اعلام شد، اما در نهایت توانست مدال برنز این بخش را کسب کند.

در این حرکت، ساره متئو از نیجریه با مهار وزنه‌ی ۱۱۶ کیلوگرم ضمن کسب مقام نخست، رکورد جدیدی برای قاره‌ی آفریقا ثبت کرد و سارا احمد از مصر با وزنه‌ی ۱۱۵ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد.

در ادامه و در حرکت دوضرب، حسینی وزنه ۱۱۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه‌های ۱۲۱ و ۱۲۳ کیلوگرمی ناموفق بود و با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم در رده ششم جدول قرار گرفت.

وزنه‌بردار مصری با مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی در جایگاه نخست قرار گرفت و ورزشکار نیجریه‌ای رکورد ۱۲۹ کیلوگرم را ثبت کرد.

در رده‌بندی مجموع و نهایی، نمایندگان کشور‌های مصر، نیجریه و قزاقستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.