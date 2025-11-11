ملی‌پوش دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز یکضرب بازی‌های کشور‌های اسلامی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های وزنه‌برداری بانوان در دسته‌ی ۷۷ کیلوگرم از سری مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی، در سالن Boulevard SEF Arena ۰۱ A ریاض برگزار شد.

در این رقابت، آلما حسینی ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در میان ۱۰ شرکت‌کننده از کشور‌های قزاقستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان، نیجریه، مصر، ترکیه، ازبکستان، کویت و کامرون به روی تخته رفت.

حسینی در حرکت یک‌ضرب وزنه‌های ۹۱ و ۹۷ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد و هرچند مهار وزنه‌ی ۹۴ کیلوگرمی او از سوی هیات ژوری مردود اعلام شد، اما در نهایت توانست مدال برنز این بخش را کسب کند.

در این حرکت، ساره متئو از نیجریه با مهار وزنه‌ی ۱۱۶ کیلوگرم ضمن کسب مقام نخست، رکورد جدیدی برای قاره‌ی آفریقا ثبت کرد و سارا احمد از مصر با وزنه‌ی ۱۱۵ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد.

در ادامه و در حرکت دوضرب، حسینی وزنه ۱۱۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در مهار وزنه‌های ۱۲۱ و ۱۲۳ کیلوگرمی ناموفق بود و با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم در رده ششم جدول قرار گرفت.

وزنه‌بردار مصری با مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی در جایگاه نخست قرار گرفت و ورزشکار نیجریه‌ای رکورد ۱۲۹ کیلوگرم را ثبت کرد.

در رده‌بندی مجموع و نهایی، نمایندگان کشور‌های مصر، نیجریه و قزاقستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

برچسب ها: ملی پوش وزنه برداری ، مسابقات وزنه برداری
خبرهای مرتبط
ایران، نایب قهرمان رقابت‌های وزنه برداری ارتش‌های جهان
گزارشی از پایان مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان در بابلسر + فیلم
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
بازی جام حذفی را برای برطرف شدن شائبه ها خارج از تبریز برگزار کنند
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
درگیری لفظی رئیس کمیته استیناف با اینانلو
آخرین اخبار
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
حذف تیم‌های کامپوند و ریکرو ایران در آسیا
ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز رسید
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
صعود چشمگیر دختران پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
باکیچ نرفته به ایران بازمی‌گردد
اوون و پیش‌بینی قهرمان لیگ جزیره
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به فینال رسید
بحران مصدومیت‌ها در تیم ملی اسکاتلند
عملکرد ناامید کننده کمانداران ایران در مرحله حذفی قهرمانی آسیا
جنگ اقتدار در رئال مادرید/ کت تن کیست؟ آلونسو یا وینیسیوس جونیور؟
آسیب‌دیدگی ششکو جدی نیست
زمان اعلام رای دادگاه کره جنوبی در مورد دو میدانی کاران ایران
حریفان نمایندگان ایران مشخص شدند
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
درگیری لفظی رئیس کمیته استیناف با اینانلو
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود