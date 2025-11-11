هادی ساعی و بیژن مقانلو در فدراسیون تکواندو با هم دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، درباره دیدار با بیژن مقانلو در فدراسیون تکواندو پس از مصاحبه‌های انتقادی دو طرف، اظهار کرد: ما همیشه با بیژن مقانلو در ارتباط بوده‌ایم و سابقه همکاری زیادی نیز داشته‌ایم. ایشان امروز سه‌شنبه به فدراسیون تکواندو آمد و جلسه خوبی با هم برگزار کردیم. او به فدراسیون آمد و اعلام کرد هدف او از انجام مصاحبه این نبوده که قصد تخریب فدراسیون را داشته باشد و علیه فدراسیون موضع بگیرد. به هر حال سوء تفاهمی بوجود آمده بود که کاملا برطرف شد.

رییس فدراسیون تکواندو افزود: مشکل خاصی وجود نداشت و ما مثل همیشه با یکدیگر در ارتباط خواهیم بود. او حتی زمانی‌که می‌خواست سرمربی مصر شود، از سوی فدراسیون مصر با بنده تماس گرفتند و گفتند می‌خوهند او را به خدمت بگیرند و نظر من را درباره آقای مقانلو خواستند که گفتم ایشان مربی خوبی است و با ما نیز همکاری داشته و کمک کرده است، اما بنا بر دلایلی دیگر نتوانستیم به همکاری ادامه بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: حتی خود آقای مقانلو نیز این موضوع را امروز به من گفت "وقتی که در المپیک ۲۰۲۴ با هم در سالن صحبت می‌کردیم، رییس فدراسیون مصر بعدا گفت مگر با هادی ساعی مشکل نداشتی؟ که من هم گفتم نه چه مشکلی داشتیم؟ ما فقط با هم کار نکردیم، دشمن هم که نیستیم.

منبع: ایسنا