هادی ساعی و بیژن مقانلو در فدراسیون تکواندو با هم دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو، درباره دیدار با بیژن مقانلو در فدراسیون تکواندو پس از مصاحبه‌های انتقادی دو طرف، اظهار کرد: ما همیشه با بیژن مقانلو در ارتباط بوده‌ایم و سابقه همکاری زیادی نیز داشته‌ایم. ایشان امروز سه‌شنبه به فدراسیون تکواندو آمد و جلسه خوبی با هم برگزار کردیم. او به فدراسیون آمد و اعلام کرد هدف او از انجام مصاحبه این نبوده که قصد تخریب فدراسیون را داشته باشد و علیه فدراسیون موضع بگیرد. به هر حال سوء تفاهمی بوجود آمده بود که کاملا برطرف شد.

رییس فدراسیون تکواندو افزود: مشکل خاصی وجود نداشت و ما مثل همیشه با یکدیگر در ارتباط خواهیم بود. او حتی زمانی‌که می‌خواست سرمربی مصر شود، از سوی فدراسیون مصر با بنده تماس گرفتند و گفتند می‌خوهند او را به خدمت بگیرند و نظر من را درباره آقای مقانلو خواستند که گفتم ایشان مربی خوبی است و با ما نیز همکاری داشته و کمک کرده است، اما بنا بر دلایلی دیگر نتوانستیم به همکاری ادامه بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: حتی خود آقای مقانلو نیز این موضوع را امروز به من گفت "وقتی که در المپیک ۲۰۲۴ با هم در سالن صحبت می‌کردیم، رییس فدراسیون مصر بعدا گفت مگر با هادی ساعی مشکل نداشتی؟ که من هم گفتم نه چه مشکلی داشتیم؟ ما فقط با هم کار نکردیم، دشمن هم که نیستیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: هادی ساعی ، رییس فدراسیون تکواندو
خبرهای مرتبط
مهروز ساعی: من و برادرم خیلی قضاوت شدیم/ کیانی و نعمت‌زاده سوءتفاهمات را برطرف کردند
هادی ساعی: اگر سرمربی‌ای بهتر از مهروز برای تیم ملی بانوان سراغ دارد، معرفی کنید
تائید عضویت ساعی در هیئت اجرایی تکواندو آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
بازی جام حذفی را برای برطرف شدن شائبه ها خارج از تبریز برگزار کنند
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
درگیری لفظی رئیس کمیته استیناف با اینانلو
آخرین اخبار
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
حذف تیم‌های کامپوند و ریکرو ایران در آسیا
ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز رسید
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
صعود چشمگیر دختران پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
باکیچ نرفته به ایران بازمی‌گردد
اوون و پیش‌بینی قهرمان لیگ جزیره
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به فینال رسید
بحران مصدومیت‌ها در تیم ملی اسکاتلند
عملکرد ناامید کننده کمانداران ایران در مرحله حذفی قهرمانی آسیا
جنگ اقتدار در رئال مادرید/ کت تن کیست؟ آلونسو یا وینیسیوس جونیور؟
آسیب‌دیدگی ششکو جدی نیست
زمان اعلام رای دادگاه کره جنوبی در مورد دو میدانی کاران ایران
حریفان نمایندگان ایران مشخص شدند
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی
درگیری لفظی رئیس کمیته استیناف با اینانلو
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود