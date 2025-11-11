مقامات می‌گویند ناو هواپیمابر ایالات متحده وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو مقام آمریکایی روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد به منطقه آمریکای لاتین منتقل شده است و این امر به طور چشمگیری باعث افزایش حضور نظامی در کارائیب شده که تنش‌ها با ونزوئلا را تشدید کرده است.

این استقرار ماه گذشته توسط دونالد ترامپ دستور داده شد و به هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیمای اف-۳۵ که از قبل در منطقه هستند، اضافه می‌شود.

مقامات آمریکایی محل استقرار این ناو هواپیمابر را مشخص نکردند، فقط گفتند که به منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده برای آمریکای لاتین، منطقه‌ای وسیع که شامل بخش‌های بزرگی از اقیانوس می‌شود، منتقل شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ناو آمریکایی ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
لاوروف: روسیه آماده مذاکره درباره آزمایش‌های هسته‌ای با آمریکاست
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
ونزوئلا: آمریکا بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
تروریستِ دیروز، میهمانِ افتخاریِ امروز کاخ سفید؛ ترامپ، الجولانی را «مرد سرسخت» خواند
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
۳ سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
آخرین اخبار
قدردانی نخست وزیر عراق از رای‌دهندگان
ناو هواپیمابر آمریکا وارد منطقه آمریکای لاتین می‌شود
مقتدی صدر: هر کسی که ادعای حمایت ما در انتخابات را داشته باشد، دروغگوست
مراکز رأی‌گیری در سراسر عراق بسته شدند
آمریکا قصد دارد پایگاه نظامی ۵۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی غزه ایجاد کند
یونیسف: اسرائیل مانع از ورود اقلام ضروری برای واکسیناسیون کودکان غزه می‌شود
مشارکت بالای رأی‌دهندگان در حومه بغداد و سایر استان‌ها
دیپلماسی منطقه ای محور تماس تلفنی وزرای خارجه طالبان و قزاقستان
اتحادیه عرب: هدف ما نظارت بی‌طرفانه بر انتخابات عراق است
دیدار استاندار طالبان در فراه با استاندار خراسان جنوبی؛ بر توسعه روابط اقتصادی تاکید شد
سقوط هواپیمای باری نظامی ترکیه
طالبان انفجار دهلی و اسلام آباد را محکوم کرد
تاکید عراق بر پایان رای‌گیری راس ساعت تعیین‌شده
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
سرقت از موزه اینبار از موزه ملی سوریه
توافق چارچوب هماهنگی بر تشکیل سریع دولت جدید عراق
کرملین: واشنگتن درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توضیح نداده است
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
نامه انصارالله یمن به حماس مبنی بر توقف حملات به شرط پایبندی اسرائیل به آتش‌بس
مقتدی صدر بار دیگر انتخابات عراق را تحریم کرد
حماس: تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی تبلور سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی است
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
امارات پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد
احداث قرارگاه ثابت اربعین در مرز دوغارون
طرح تأسیس بانک مشترک ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات تجاری
چابهار، مسیر مطمئن ترانزیت برای افغانستان