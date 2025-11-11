باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو مقام آمریکایی روز سهشنبه به رویترز گفتند که گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد به منطقه آمریکای لاتین منتقل شده است و این امر به طور چشمگیری باعث افزایش حضور نظامی در کارائیب شده که تنشها با ونزوئلا را تشدید کرده است.
این استقرار ماه گذشته توسط دونالد ترامپ دستور داده شد و به هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی هستهای و هواپیمای اف-۳۵ که از قبل در منطقه هستند، اضافه میشود.
مقامات آمریکایی محل استقرار این ناو هواپیمابر را مشخص نکردند، فقط گفتند که به منطقه مسئولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده برای آمریکای لاتین، منطقهای وسیع که شامل بخشهای بزرگی از اقیانوس میشود، منتقل شده است.
منبع: رویترز