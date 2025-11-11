ملی پوش کاراته کشورمان به مدال طلا و عنوان قهرمانی این رشته در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت های کاراته ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در وزن ۵۰ کیلوگرم سارا بهمنیار در مبارزه فینال به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و با پیروزی ۶ بر ۴ برابر وی به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)
۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)
۳ - فاطمه صادقی - کاراته - کاتا انفرادی
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

مدال برنز

۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)
۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)
۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۱ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)
۱۳ - محمد قاسمی - شنا - ۲۰۰ متر آزاد
۱۴ - مهسا بهشتی - (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

برچسب ها: کاراته ، مسابقات کاراته
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
درخشش ورزشکار هوراندی در مسابقات کشوری کاراته
کاتارو‌های قمی در راه مسابقات جهانی پاریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
امسال باشگاه تراکتور ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است/ بیرانوند در پرونده شکایت پرسپولیس برنده می‌شود
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
بازی جام حذفی را برای برطرف شدن شائبه ها خارج از تبریز برگزار کنند
آخرین اخبار
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج
جعفری مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا شد
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
حذف تیم‌های کامپوند و ریکرو ایران در آسیا
ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز رسید
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
صعود چشمگیر دختران پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
باکیچ نرفته به ایران بازمی‌گردد
اوون و پیش‌بینی قهرمان لیگ جزیره
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به فینال رسید
بحران مصدومیت‌ها در تیم ملی اسکاتلند
عملکرد ناامید کننده کمانداران ایران در مرحله حذفی قهرمانی آسیا
جنگ اقتدار در رئال مادرید/ کت تن کیست؟ آلونسو یا وینیسیوس جونیور؟
آسیب‌دیدگی ششکو جدی نیست
زمان اعلام رای دادگاه کره جنوبی در مورد دو میدانی کاران ایران
حریفان نمایندگان ایران مشخص شدند
پرسپولیسی‌ها برای بازی با تراکتور پیشنهاد جدید دادند
مدال آوران ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی تا پایان نوزدهم آبان
۲ بازیکن سرخابی در خطر از دست دادن بازی دربی