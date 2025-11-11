باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت های کاراته ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در وزن ۵۰ کیلوگرم سارا بهمنیار در مبارزه فینال به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و با پیروزی ۶ بر ۴ برابر وی به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.
مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:
مدال طلا
۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)
۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)
۳ - فاطمه صادقی - کاراته - کاتا انفرادی
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)
مدال نقره
۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)
مدال برنز
۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)
۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)
۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۱ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)
۱۳ - محمد قاسمی - شنا - ۲۰۰ متر آزاد
۱۴ - مهسا بهشتی - (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)