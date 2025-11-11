باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت های کاراته ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در وزن ۵۰ کیلوگرم سارا بهمنیار در مبارزه فینال به مصاف حریفی از ازبکستان رفت و با پیروزی ۶ بر ۴ برابر وی به عنوان قهرمانی و مدال طلا رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (۵۰ متر قورباغه)

۲-ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳ - فاطمه صادقی - کاراته - کاتا انفرادی

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

مدال برنز

۱-مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی (وزنه برداری - دو ضرب ۸۸ کیلوگرم)

۷- ایلیا صالحی (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم)

۸- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۹- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۱۰- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۱ - علیرضا معینی(وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یکضرب)

۱۳ - محمد قاسمی - شنا - ۲۰۰ متر آزاد

۱۴ - مهسا بهشتی - (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)