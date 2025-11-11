رئیس فدراسیون، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در متن این پیام آمده است:

«تلاش، ممارست مستمر و نتایج درخشان ملی پوشان فوتسال در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شکل گرفته از ایمان، غیرت، اراده، برنامه‌ریزی هدفمند و کسب مدال زرین طلا، نشان از اقتدار و رشادت جوانان برومند ایران زمین دارد.

بدون شک، توانمندی کادر فنی شایسته و فهیم در تقارن با نمایش متعصبانه و غرور آفرین بازیکنان دستاوردی شیرین از پی طی دورانی مملو از تلاش است که با حضور در اردو‌های متعدد و تمرینات فراوان به سرانجامی نیک رسید. این قهرمانی مبارک مردم عزیز، خانواده فوتبال، فوتسال و جامعه ورزش.»

برچسب ها: فوتسال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
سقوط استیناف از اشتباه تایپی به ایراد ماهیتی؛
شوخی فدراسیون فوتبال با صدور بیانیه جدید
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
توضیحات کمیته استیناف درباره اصلاح رای پرسپولیس-تراکتور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
آخرین اخبار
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
یک طلای دیگر برای ورزش ایران/ مهسا بهشتی در وزنه‌برداری به طلا رسید
تیم شنا ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مدال را از دست داد
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج
جعفری مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا شد
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
حذف تیم‌های کامپوند و ریکرو ایران در آسیا
ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز رسید
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
صعود چشمگیر دختران پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها
اقدام عجیب آقای مربی علیه پدیده پرسپولیسی؛ قرمز‌ها چطور ستاره جوان را از دست دادند؟
باکیچ نرفته به ایران بازمی‌گردد
اوون و پیش‌بینی قهرمان لیگ جزیره
دعوت از ۴ فوتبالی دیگر به کمیته اخلاق
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به فینال رسید
بحران مصدومیت‌ها در تیم ملی اسکاتلند
عملکرد ناامید کننده کمانداران ایران در مرحله حذفی قهرمانی آسیا
جنگ اقتدار در رئال مادرید/ کت تن کیست؟ آلونسو یا وینیسیوس جونیور؟
آسیب‌دیدگی ششکو جدی نیست