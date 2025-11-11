باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در متن این پیام آمده است:
«تلاش، ممارست مستمر و نتایج درخشان ملی پوشان فوتسال در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی شکل گرفته از ایمان، غیرت، اراده، برنامهریزی هدفمند و کسب مدال زرین طلا، نشان از اقتدار و رشادت جوانان برومند ایران زمین دارد.
بدون شک، توانمندی کادر فنی شایسته و فهیم در تقارن با نمایش متعصبانه و غرور آفرین بازیکنان دستاوردی شیرین از پی طی دورانی مملو از تلاش است که با حضور در اردوهای متعدد و تمرینات فراوان به سرانجامی نیک رسید. این قهرمانی مبارک مردم عزیز، خانواده فوتبال، فوتسال و جامعه ورزش.»