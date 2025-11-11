رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل از سمت خود استعفا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل از سمت خود استعفا کرده است.

ران درمر نامه استعفای خود را به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی داده است.

تایمز اسرائیل هفته گذشته فاش کرد که درمر این هفته استعفا خواهد کرد و برخی از مسئولیت‌های خود را به یچیل لیتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده واگذار خواهد کرد.

درمر در نامه استعفای خود خاطرنشان کرد که هنگام ورود به کابینه در دسامبر ۲۰۲۲ به خانواده‌اش قول داده بود که فقط به مدت دو سال به عنوان وزیر خدمت خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ران درمر ، بنیامین نتانیاهو
