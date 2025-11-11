باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی اظهار داشت: در پی افزایش سرقت قاپ‌زنی در هفته‌های اخیر محله "شهرری" و وصول پرونده به پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، سرانجام در ۱۹ آبان‌ماه سال جاری مخفیگاه متهم را در شهرستان ری شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی لازم با مراجع قضائی روز گذشته تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

سرهنگ حسین مافی در ادامه بیان داشت: ماموران آن پلیس پس از حضور در محل طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۱۰ گوشی دستگاه تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف که به همراه متهم به پلیس منتقل نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ۲۸ ساله به ۴ فقره موبایل قاپی در محدوده شهرری اعتراف کرد و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای شهرری اعزام شد.

منبع: پلیس