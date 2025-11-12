باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت رعایت قوانین اجتماعی و فرهنگی در کشور، تأکید کرد: هر فردی که در انظار عمومی خود را در معرض نمایش قرار میدهد، احتمال آسیبدیدگی و سوءاستفاده از او افزایش مییابد.
وی افزود: افرادی که با رفتار یا پوشش خود اقدام به اغواگری میکنند یا شرایطی را برای جلب توجه دیگران فراهم میکنند، مسئولیت کمتری نسبت به کسانی ندارند که با پوشش مناسب در جامعه ظاهر میشوند. در هیچ کشوری اجازه بروز گسترده پدیدههایی، چون برهنگی داده نمیشود، چرا که چنین رفتارهایی نهتنها امنیت فرد را به خطر میاندازد، بلکه احساسات عمومی را نیز جریحهدار میکند.
جهانگیر با تأکید بر اینکه آزادیهای فردی باید در چارچوب قانون تعریف شود، تصریح کرد: در هر کشوری، در کنار آزادیهای مشروع، احترام به قوانین لازم است. در جمهوری اسلامی ایران نیز رعایت حجاب، علاوه بر آنکه یک ضرورت شرعی است، از نظر قانونی نیز الزامآور محسوب میشود. حتی افرادی که اعتقادی به اسلام ندارند یا از اقلیتهای دینی هستند، موظف به رعایت قوانین مصوب کشورند؛ چرا که این قوانین بر اساس رأی اکثریت مردم تصویب شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: احترام به قانون زمینهساز نظم اجتماعی و رفتار منضبط شهروندان است. از همین رو، لازم است همه با پایبندی به قانون، شرایطی را فراهم کنیم تا قانون بتواند کارکرد اصلی خود را در تنظیم روابط اجتماعی ایفا کند.
وی در ادامه به مسئله امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر از برخی افراد پرسیده شود که آیا با نوع پوشش و نحوه حضور در معابر عمومی، نگران سوءاستفاده یا تعرض احتمالی نیستند، پاسخ صادقانه بسیاری از آنان حاکی از وجود چنین نگرانیهایی است. آمارها نیز نشان میدهد بخش عمدهای از جرایم مرتبط، متوجه کسانی است که ضوابط اجتماعی و قانونی را رعایت نکردهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد: برای حفظ حقوق خود و دیگران، همه افراد جامعه باید نسبت به رعایت چارچوبهای قانونی و فرهنگی پایبند باشند تا امنیت و آرامش عمومی تقویت شود.
منبع: فارس