برخورد چندین دستگاه خودرو در کمربندی آمل ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رییس پلیس راه استان مازندران گفت: برخورد هفت دستگاه خودرو در ۲ تصادف همزمان در کمربندی شهرستان آمل ۱۱ مصدوم برجای گذاشت.

او با بیان اینکه این تصادف تلفات جانی نداشت، افزود: در این تصادف زنجیره‌ای خودرو‌ها خسارت‌های زیادی دیدند.

عبادی ادامه داد: ۹ مصدوم این حادثه به مراکز درمانی منتقل و پس از درمان ترخیص شدند.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی مازندران ۲۴۴ نفر ۶ ماه نخست امسال در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد کمتر بود.

شهرستان‌های بابل با ۳۸، ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ نفر بیشترین تلفات رانندگی را در ۶ ماهه گذشته داشتند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

