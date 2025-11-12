سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا به انتقاد از هانسی فلیک پرداخت و تاکید کرد که این سرمربی آلمانی همکاری خوبی با او نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - واکنش‌ها به مصدومیت اخیر لامینه یامال ادامه دارد. این بار دلافوئنته، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا، به این ماجرا واکنش نشان داد. لوئیس دلافوئنته تاکید کرد هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسلونا، به عنوان همکار حرفه‌ای، با او همکاری و همراهی نکرده است.

دلافوئنته در گفت‌وگویی که ساعات اولیه امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان) با رادیو کادنا سر اسپانیا داشت، بیان کرد: اگر مجبور بودم چیزی به همکارم بگویم، این کار را به صورت خصوصی و بین خودمان انجام می‌دادم. فلیک با موقعیت من به عنوان سرمربی اسپانیا همدلی و همراهی نکرد. او نباید به صورت علنی صحبت می‌کرد.

سرمربی لاروخا معتقد است فلیک باید در ماجراهای مربوط به دعوت یامال خودش را به جای او می‌گذاشت، زیرا تیم ملی اسپانیا قوانین را اجرا و بازیکنان مناسب و آماده را از باشگاه‌هایشان دعوت می‌کند. دلافوئنته بارسلونا را به دلیل ناهماهنگی در برنامه درمان یامال مورد انتقاد قرار داد اما تاکید کرد که آنها هیچ بازیکنی، از جمله یامال را به خطر نمی‌اندازند.

او همچنین درباره بیانیه فدراسیون فوتبال اسپانیا و کنارگذاشتن یامال از اردوی کنونی گفت: پزشکان تیم ملی از این موضوع شگفت‌زده شدند. آنها تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتند اما حالا اوضاع آرام است. پزشکان حرفه‌ای عمل کردند.

دلافوئنته درباره این سوال که آیا این موضوع به یامال آسیب می‌زند، گفت: البته که او اولین آسیب‌دیده است، زیرا همیشه می‌خواهد به تیم ملی بیاید. او اردو را غمگین و مصدوم ترک کرد. هر کس خلاف این را بگوید یا دروغگوست یا افکار بدی دارد.

دلافوئنته در پایان گفت که رابطه‌اش با بارسلونا بد نیست اما تاکید کرد که هماهنگی بین دو طرف برای جلوگیری از بروزکردن هرگونه مشکلی در آینده ضروری است.