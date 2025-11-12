سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا به انتقاد از هانسی فلیک پرداخت و تاکید کرد که این سرمربی آلمانی همکاری خوبی با او نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - واکنش‌ها به مصدومیت اخیر لامینه یامال ادامه دارد. این بار دلافوئنته، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا، به این ماجرا واکنش نشان داد. لوئیس دلافوئنته تاکید کرد هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسلونا، به عنوان همکار حرفه‌ای، با او همکاری و همراهی نکرده است.

دلافوئنته در گفت‌وگویی که ساعات اولیه امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان) با رادیو کادنا سر اسپانیا داشت، بیان کرد: اگر مجبور بودم چیزی به همکارم بگویم، این کار را به صورت خصوصی و بین خودمان انجام می‌دادم. فلیک با موقعیت من به عنوان سرمربی اسپانیا همدلی و همراهی نکرد. او نباید به صورت علنی صحبت می‌کرد.

سرمربی لاروخا معتقد است فلیک باید در ماجراهای مربوط به دعوت یامال خودش را به جای او می‌گذاشت، زیرا تیم ملی اسپانیا قوانین را اجرا و بازیکنان مناسب و آماده را از باشگاه‌هایشان دعوت می‌کند. دلافوئنته بارسلونا را به دلیل ناهماهنگی در برنامه درمان یامال مورد انتقاد قرار داد اما تاکید کرد که آنها هیچ بازیکنی، از جمله یامال را به خطر نمی‌اندازند.

او همچنین درباره بیانیه فدراسیون فوتبال اسپانیا و کنارگذاشتن یامال از اردوی کنونی گفت: پزشکان تیم ملی از این موضوع شگفت‌زده شدند. آنها تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتند اما حالا اوضاع آرام است. پزشکان حرفه‌ای عمل کردند.

دلافوئنته درباره این سوال که آیا این موضوع به یامال آسیب می‌زند، گفت: البته که او اولین آسیب‌دیده است، زیرا همیشه می‌خواهد به تیم ملی بیاید. او اردو را غمگین و مصدوم ترک کرد. هر کس خلاف این را بگوید یا دروغگوست یا افکار بدی دارد.

دلافوئنته در پایان گفت که رابطه‌اش با بارسلونا بد نیست اما تاکید کرد که هماهنگی بین دو طرف برای جلوگیری از بروزکردن هرگونه مشکلی در آینده ضروری است.

برچسب ها: بارسلونا ، تیم ملی اسپانیا ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
جنگ اقتدار در رئال مادرید/ کت تن کیست؟ آلونسو یا وینیسیوس جونیور؟
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
حضور مسی در نیوکمپ و غافلگیری هواداران بارسلونا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
حسینی: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد/ آینده درخشانی در انتظار دختران وزنه‌برداری است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
آخرین اخبار
میزبانان رقابت‌های رنکینگ‌دار کشتی مشخص شدند
فان‌پرسی: همه باید قبول کنند که مسی در تاریخ فوتبال جهان، بهترین است
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
حسینی: بهشتی با غیرت و جنگندگی طلایی شد/ آینده درخشانی در انتظار دختران وزنه‌برداری است
حذف نمایندگان اسنوکر ایران از جهانی قطر
مربی ایتالیایی بدون اختیارات، اثر گذاری در تیم ملی ندارد/ تورنمنت العین از جام کافا بهتر است
برنامه روز پنجم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
امیدوارم جواب اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم/ دوست دارم در فینال با مصر بازی کنیم
سبک اوسمار با هاشمیان متفاوت است
تاج: کسب مدال طلای فوتسال نشان از اقتدار جوانان برومند ایران دارد
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
یک طلای دیگر برای ورزش ایران/ مهسا بهشتی در وزنه‌برداری به طلا رسید
تیم شنا ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مدال را از دست داد
سارا بهمنیار در کاراته به مدال طلا رسید/ پنجمین مدال طلا برای ایران
تساوی مقصودلو در دور رفت مرحله چهارم جام‌جهانی شطرنج
جعفری مربی زن جوان سال ۲۰۲۵ فوتبال آسیا شد
مقانلو برای آشتی به فدراسیون تکواندو رفت/ ساعی: سوءتفاهم برطرف شد
اولین مدال طلای سامبوی ایران در مسابقات جهانی
حذف تیم‌های کامپوند و ریکرو ایران در آسیا
ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان ایران به مدال برنز رسید
پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر کره‌جنوبی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ بهمنیار دومین فینالیست کاراته
مرگ بازیکن برزیلی به دست برادرش
هاشمیان کوتاه نمی‌آید؛ وحید تمام قراردادش را می‌خواهد
صعود چشمگیر دختران پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
اعلام زمان بازگشت کادرفنی پرسپولیس به ایران
به دنبال درخشش در تبریز؛ بیرانوند سنگربان تیم منتخب هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا
پیروزی تیم ملی والیبال بانوان ایران برابر افغانستان
اهدای پاداش شه‌بخش در دهکده بازی‌ها