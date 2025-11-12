باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، دکتر ایاد الرنتیسی، پزشک متخصص زنان و زایمان و رئیس بخش زایشگاه بیمارستان کمال عدوان در شهر بیت‌لاهیا در شمال غزه، توسط نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی ربوده شد.

تنها جرم او، درمان زخم‌های هم‌وطنانش بود. نیرو‌های اسرائیلی به بیمارستان کمال عدوان یورش بردند، همه را وادار به تخلیه کردند و دکتر الرنتیسی را در ایست بازرسی نِتساریم بازداشت نمودند.

او سپس به یکی از مراکز بازجویی شاباک (شین‌بت) منتقل شد، جایی که تحت شکنجه‌های شدید، از جمله شوک برقی و ضرب‌وشتم‌های سنگین قرار گرفت.

پس از یک هفته شکنجه بی‌وقفه، دکتر ایاد الرنتیسی بر اثر این شکنجه‌ها به شهادت رسید، فقط به دلیل تنها به‌خاطر وفاداری‌اش به رسالت انسان‌دوستانه و درمان بیمارانش. اکنون یکسال از شهادت این پزشک غزه‌ای می‌گذرد اما یادش همچنان زنده است.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز